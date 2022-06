Cristian Benavente llegó a Alianza Lima en la presente temporada y, si bien se encuentra adaptándose, ha tenido actuaciones relevantes dentro de la Liga 1. En declaraciones a Radio Ovación, el delantero peruano se refirió al presente de Alianza Lima, así como a los aficionados del cuadro blanquiazul.

Respecto a su propia evaluación, Benavente sostuvo que “mi adaptación con el grupo, como con el cuerpo técnico, ha sido muy buena, estoy cómodo, estoy contento de poder llegar a un club como Alianza Lima. Mis sensaciones son buenas”.

Además, se refirió a su calidad cuando ingresa desde el banquillo: “Son situaciones que se dan así, no creo que haya una fórmula para explicarlo. Es cierto que los primeros tiempos son complicados porque los rivales se cierran bastante e intentan hacer sus partidos y hay más espacio en los últimos minutos y puede ser por esa razón. Los primeros 50 a 60 minutos son bastante complicados porque los equipos se cierran y hacen un fútbol un poco más directo”.

El exjugador del Real Madrid Castilla destacó a los aficionados blanquiazules: “El ambiente en Matute para mí es único, la hinchada siempre está apoyando incluso en momentos complicados como era el partido del lunes, siempre estuvieron animando hasta los últimos minutos. Estoy muy contento por poder vivir este ambiente y estoy sorprendido porque no lo había visto. Todos los compañeros coincidimos en que la hinchada es muy importante”.

“Sabía que Alianza siempre tiene una presión extra por ser un equipo con mucha historia, pero al llegar aquí sientes la presión de tener que ganar un partido sí y el otro también. No es sencillo, pero es nuestra profesión, nuestro trabajo y siempre lo tenemos que intentar al máximo. El grupo está muy unido y lo estamos intentando hasta el final”, agregó.

Benavente se sinceró y dio detalles de su estado físico: “Llevo un mes y medio con dolencias en el tendón de Aquiles, que no me dejan estar al 100 por ciento, es bastante molesto y lo estamos manejando con el cuerpo médico y el cuerpo técnico”.

Asimismo, se le consultó sobre su deseo de volver a la selección peruana: “Siempre está en el horizonte, como he dicho, es algo que a todo jugador le hace ilusión, pero de momento mi cabeza está pensando en Alianza Lima”.

Benavente sobre Farfán, Guerrero y la Copa Libertadores

Respecto a Farfán y Guerrero en Alianza, el ‘Chaval’ sostuvo que “sería un sueño para cualquier aliancista y para cualquier aficionado al fútbol peruano. Farfán y Guerrero han sido dos referentes en la selección por muchos años y si los podemos tener juntos en Alianza Lima sería algo inmejorable para nosotros”.

Benavente consideró que la participación de Alianza Lima no fue mala: “Salvo el último partido, en los demás hemos competido y un par se nos escapan por detalles. El primer partido con River es una jugada suelta de saque lateral. Contra Fortaleza allá, con el partido 1-1 teníamos chance de ganar pero al final son detalles que nos han hecho no sumar. Creo que el hecho de mantener el nivel en liga y seguir compitiendo a nivel internacional, nos va a hacer dar ese paso que nos falta. En la mayoría de partidos hemos competido, aunque no se ha dado el resultado pero sí hay que mejorar”.





