Aterricemos la ilusión y analicemos en frío, como tiene que ser. Benavente fue operado en enero de este año de la rodilla izquierda debido a una grave lesión que le comprometía los ligamentos cruzados y también los laterales. El tiempo de recuperación tarda de 7 a 9 meses; es decir, el ‘Chaval’ está en la etapa final y cumpliendo los plazos. Si bien ese es el ideal a alcanzar, necesitará todavía un tiempo más para entrar en ritmo, en competencia y volver a jugar como antes. El problema, precisamente, es ese, porque restan cuatro meses para el final de la Liga 1 y Alianza Lima necesita a todos al máximo para pelear por el tricampeonato.

Bajo esa mirada, cambia el contexto y la urgencia. Benavente no solo necesita cumplir con la etapa final de su recuperación, también le hace falta sumar minutos de juego, y eso solo te lo dan los partidos de competencia, donde hay fricción, intensidad y cada punto en disputa decide la suerte de uno y otro equipo en la temporada. Entonces, ponerse en buen nivel futbolístico supone más tiempo fuera de lo ya establecido para la recuperación. Y, precisamente, eso es lo que le hace falta al ‘Chaval’ y demanda Alianza Lima: jugadores enteros al 100% que le permita al técnico cumplir los objetivos.

Ojo que la recta final de un torneo no solo decide al campeón nacional, también están en juego las renovaciones y los contratos de los jugadores. Asegurar un equipo para el próximo año le da tranquilidad a los jugadores y eso implica otro problema para Benavente, cuyo vínculo con Alianza Lima vence en diciembre. Sin jugar este año, con la incertidumbre de ser considerado por Larriera y con el problema de su lesión, resulta difícil que el ‘Chaval’ extienda su acuerdo con el club. A él le renovaron porque Guillermo Salas lo pidió; pero ‘Chicho’ ya no está y no tiene de dónde agarrarse.

Pero en el fútbol pasan estas cosas. No es la primera vez que Benavente atraviesa una situación similar en un club y no es la primera vez que Alianza Lima espera tanto por un jugador. Pasó antes con Jefferson Farfán, pasa ahora con Christian Cueva. Lo inmediato, al menos para el ‘Chaval’, es recuperarse volver poco a poco y sin forzar nada, porque la recaída es mil veces peor. Si llega y destaca, el club y la hinchada se lo agradecerán; si eso no sucede, la integridad del futbolista está por encima de todo. Y eso hay que entenderlo más allá de los resultados. Veremos qué pasa.

