Lo destacable de Hernández no solo está en su habilidad en el campo, sino en su corazón y compromiso con sus raíces peruanas. A pesar de haber estado en un proyecto ambicioso con Israel y destacarse en categorías menores, optó por alejarse y abrazar sus raíces peruanas. Su pasión y amor por Perú lo llevan a querer defender los colores nacionales para sumarse a la legión de peruanos en el extranjero y ser una opción para Juan Reynoso. Todo eso y mucho más lo contó en una entrevista exclusiva a Depor.

Nombre Sebastián Hernández Fecha de nacimiento 16/01/2003 País de nacimiento Israel Nacionalidades Peruano, israelí y uruguaya Posición Volante defensivo/Lateral derecho. Pierna hábil Derecha Clubes Hapoel Tel Aviv FC y Hapoel Kfar Shalem

De cara a la temporada 2023-2024, ¿cuáles son tus expectativas?

Mis expectativas para esta temporada son ganar minutos en el campo, adquirir experiencia y demostrarme a mí mismo que puedo lograr más a través del esfuerzo y trabajo constante. Actualmente, estoy cedido a préstamo desde mi club, Hapoel Tel Aviv, y es mi responsabilidad trabajar al máximo para poder regresar a mi club el próximo año con el mejor nivel posible.

¿Hasta cuándo tienes contrato con Hapoel Tel Aviv y cuál es tu situación actual con el club?

Mi contrato con Hapoel Tel Aviv terminó este verano (junio 2023). Firmé un contrato de un año con Hapoel Tel Aviv, pero luego me fui a préstamo. Dependiendo de la temporada que tenga, volveremos a las oficinas de Hapoel al finalizar el préstamo para discutir los próximos pasos y decidir qué haremos a partir de ahí.

¿Cuáles son tus principales virtudes en el campo de juego?

Dentro del campo, mi principal virtud es defender. Aunque tengo una mentalidad más defensiva que ofensiva, también disfruto atacar y logro marcar goles desde la defensa en cada temporada. Para mí, el orden y la disciplina en el campo son esenciales, y siento un gran orgullo cuando conseguimos mantener la portería a cero.

Sebastián Hernández se formó en Hapoel Tel Aviv y debutó en primera división en 2021. (Foto: Agencias)

Después de haber jugado en casi todas las categorías juveniles de Israel, ¿por qué dejaste de ser convocado?

Con Israel, me enfrenté a un problema relacionado con el pasaporte. Aunque nací en Israel y tengo ciudadanía, decidí quedarme con el pasaporte peruano y optar por representar a Perú en lugar de Israel. Cuando comenzaron a programarse partidos oficiales en Israel, y no solo entrenamientos, me comunicaron que sin un pasaporte israelí no podría jugar. Esa decisión de elegir Perú fue la razón por la que ya no me volvieron a llamar por parte de Israel.

¿Has tenido algún contacto con la Federación Peruana de Fútbol en relación a tu deseo de jugar para la selección?

Sí, me contactaron por primera vez en 2021, pero inicialmente fueron solo conversaciones. Desde entonces, ha habido más contactos, aunque aún no se ha concretado la oportunidad de ir a jugar. No obstante, sigo trabajando cada día con el sueño en mente de poder vestirme algún día con la blanquirroja de Perú.

¿En qué posición te has consolidado?

Mi posición favorita es la de mediocampista defensivo; ahí es donde me siento más cómodo y conozco el rol mejor que cualquier otro. Sin embargo, en los últimos dos años, me han utilizado como lateral derecho, una posición que inicialmente no me gustaba. Pero en el fútbol, no te piden permiso; juegas donde te dicen. Tuve que dedicar tiempo con la analista, ver videos de jugadores en esa posición para aprender más rápidamente. Ahora me siento mucho más cómodo en ese lugar, y al final, esta experiencia ha sido valiosa para mi crecimiento, permitiéndome aprender y adaptarme a múltiples posiciones.

Perú ha mostrado una carencia en la posición de lateral derecho, con Luis Advíncula como principal opción y Oliver Sonne siendo tentado para el puesto. ¿Crees que podrías competir por un lugar en esa posición en la selección peruana?

Siempre tengo fe en mis habilidades, y saber que hay una necesidad en esa posición en la selección me da aún más motivación para lograr algo tan significativo como jugar para el equipo nacional. Siempre llevo conmigo la frase: “Si hay un 1% de oportunidad, tengo un 99% de fe.” El fútbol no es un sprint, sino un maratón. El camino es largo, pero estoy dispuesto a darlo todo para alcanzar mis sueños y competir por ese puesto en la selección.

¿Cuál es tu conexión con Perú? ¿Qué conocimientos tienes sobre el país y su cultura?

Toda la familia de mi madre es de Perú, y esa herencia está presente en mi vida diaria en Israel. En nuestra casa, hay muchas cosas que representan a Perú, desde fotos y banderas hasta muñecas y la comida que comemos. Gracias a mi mamá, conozco casi todo sobre el país: los lugares emblemáticos, la gastronomía, la gente, la música, los deportes, los clubes, e incluso el himno nacional. He viajado a Perú en más de una ocasión, y siempre es emocionante explorar la tierra de mi familia y los lugares famosos en todo el mundo. Siento a Perú en mi día a día, y siempre será una gran parte de mi vida.

¿Sigues a la selección peruana de fútbol? ¿Tienes algún referente?

Sí, sigo a la selección peruana y a veces me levanto a las 3 o 4 de la mañana para ver los partidos. Siempre he admirado a Renato Tapia. Para mí, y creo que para muchos, es un líder y trabaja muy duro en el campo.

