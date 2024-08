Más allá de las secuelas del último clásico -se dio la salida de Alejandro Restrepo-, Alianza Lima volvió a tener oxígeno en el Torneo Clausura: derrotó 1-0 a Unión Comercio, sumó nueve puntos en el segundo certamen de la Liga 1, y el equipo volvió a abrazarse con su gente en el Estadio Alejandro Villanueva. Sin embargo, aún queda pendiente la definición de algunos aspectos institucionales, como la designación del entrenador del primer equipo.

En medio de la búsqueda, guiada por Bruno Marioni, director de Fútbol de Alianza Lima, aún continúa el lío con Cristian Díaz , quien había renunciado a Deportivo Morón de Argentina para asumir el cargo como nuevo entrenador de los blanquiazules. Sin embargo, no se concretó el acuerdo con el extécnico de la Universidad San Martín.





Anteriormente, el argentino de 48 años explicó a Depor cómo el club Íntimo se interesó en sus servicios, llevando a la firma de un acuerdo que, finalmente, no se concretó. “Te llega una propuesta laboral, con las cláusulas, con premios, con la duración de la misma, que llega firmada por el club. Te piden que la firmes y la remitas a un correo electrónico determinado. Te piden la renuncia de tu lugar anterior para que sea efectivo que aceptas la oferta laboral. Y haces todo eso, y luego te pasa esto que no te envían los pasajes, se enfría el tema; entonces, ante esta situación, si esa fuera la situación, ¿qué harías?”, dijo.

En este contexto, Depor conoció que el entorno del estratega considera la posibilidad de presentar una demanda si no se registra su llegada al club íntimo. La denuncia contra Alianza Lima, y ante la FIFA, sería entre 650 y 700 mil dólares. Esto sería por la desvinculación de Cristian Díaz y su cuerpo técnico de Deportivo Morón, y porque no se concretó su llegada a La Victoria.





La posición de Alianza Lima en el ‘caso Cristian Díaz’

En el último partido de Alianza Lima, los hinchas expresaron su descontento desde las tribunas hacia los dirigentes del club. Este tema fue abordado por Bruno Marioni, quien no dudó en referirse a la situación. El Director de Fútbol de los blanquiazules, explicó que tanto la defensa del club como la de Cristian Díaz están trabajando para resolver la situación legal que se ha presentado.

En una reciente conversación, Marioni expresó su comprensión y su derecho a manifestarse. “Estamos avanzando. Hay que respetar la opinión de los hinchas. Ellos tienen todo el derecho a expresarse de la forma que lo consideren. Una opinión no la valoro, no cuestiono la opinión. Mi trabajo sé cómo es, sé lo que hago y entiendo que muchas veces no se está de acuerdo”, comentó el argentino.

El caso de Cristian Díaz también fue abordado, quien indicó que el asunto está siendo manejado por el área legal del club. Desde el entorno del entrenador argentino afirman que existe un contrato firmado para el que tuvo que renunciar a su antiguo club, Deportivo Morón.

“Está en un proceso con el área legal. Están hablando con los asesores legales de Díaz y cuando tengamos más información la vamos a dar”, afirmó Marioni sobre el DT, quien empezó a sonar en Matute a las pocas horas de haberse conocido la destitución del colombiano Alejandro Restrepo y del cual, el seno del club no aprobó su contratación para la segunda parte del año.





