Una nueva estrella peruana busca brillar en el firmamento del fútbol europeo. Hablamos de Joao Grimaldo (21 años), que ha dado el gran salto al Partizán de Belgrado tras años destacando con la camiseta de Sporting Cristal. Precisamente, este miércoles, el cuadro serbio hizo oficial la incorporación del joven extremo. El jugador ha firmado un contrato por cuatro temporadas con el histórico club de la Superliga y llevará el número 20 en su camiseta, el mismo dorsal que lució en el Rímac, un detalle que sin duda será significativo para él y para los que han seguido su carrera desde sus primeros pasos.

El acuerdo entre el Partizán y Sporting Cristal se hizo efectivo el último fin de semana. Grimaldo se despidió de sus compañeros y viajó el pasado lunes a Belgrado, la capital de Serbia, para enrolarse en su nuevo club, que no ha dudado en presentarlo a lo grande a través de sus redes sociales.

En su presentación oficial, Grimaldo se mostró emocionado y agradecido por la oportunidad de unirse al Partizán. En un video difundido por el club, el también internacional con la Selección Peruana afirmó conocer varios cosas de su nuevo equipo. Por ejemplo, el gran clásico que disputa ante el Estrella Roja.

“He estado en Europa antes, visitando a familiares, pero esta es mi primera vez en Serbia. Fue un vuelo muy largo, todavía me estoy recuperando de la diferencia horaria, pero estoy feliz de estar finalmente aquí”, empezó diciendo Joao Grimaldo en su primera entrevista con los medios oficiales del club.

Consultado por los motivos que lo llevaron a decantarse por el Partizán, dejando de lado otras ofertas, Joao Grimaldo dijo: “Lo que más me gustó fue que el Partizán es un club con tradición y con muchos títulos ganados. Me gusta especialmente la gran cantidad de fanáticos que, según he escuchado, son increíbles, ¡así que no puedo esperar para entrar al campo!”.





Joao Grimaldo: Estrella Roja, sus características y un mensaje a la afición





“Vi y escuché sobre ese juego (Partizán vs. Estrella Roja). Ambiente increíble y fútbol intenso. Estoy emocionado de ser parte de esto y haré lo mejor que pueda para ayudar al equipo a ganar el derbi”, dijo el extremo, que aprovechó la ocasión para describirse como futbolista. “Soy un extremo que siempre intenta ir hacia adelante y crear ocasiones de gol. Soy rápido, me gusta regatear y también trabajo en equipo”.

“Partizan es un gran club y tenemos la responsabilidad de ganar cada partido que jugamos. Daré el 100% en cada partido para conseguir los objetivos del club”, fue la promesa que Joao Grimaldo dejó para los hinchas del cuadro de Belgrado.