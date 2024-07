Alianza Lima venció a Unión Comercio por 1-0 en el marco de la fecha 4 del Torneo Clausura Liga 1. En el Estadio Alejandro Villanueva, con un autgol de Tarek Carranza, el equipo blanquiazul volvió a la senda del triunfo, tras la derrota (1-2) en el Clásico ante Universitario de Deportes, y por el momento es uno de los líderes. Sin embargo, la victoria de la noche del martes parece no haber calmado las aguas en Matute. Y es que la hinchada se pronunció desde las tribunas en contra de los dirigentes del cuadro íntimo, tema al que Bruno Marioni, gerente deportivo de la institución, no ha dudado en referirse tras el encuentro ante el ‘Poderoso’.

En una reciente conversación con los medios, Marioni expresó su comprensión hacia los hinchas y su derecho a manifestarse. “Estamos avanzando. Hay que respetar la opinión de los hinchas. Ellos tienen todo el derecho a expresarse de la forma que lo consideren. Una opinión no la valoro, no cuestiono la opinión. Mi trabajo sé cómo es, sé lo que hago y entiendo que muchas veces no se está de acuerdo”, comentó el argentino.

El caso de Cristian Díaz también fue abordado por Marioni, quien indicó que el asunto está siendo manejado por el área legal del club. Desde el entorno del entrenador argentino afirman que existe un contrato firmado para el que tuvo que renunciar a su antiguo club, Deportivo Morón.

“Está en un proceso con el área legal. Están hablando con los asesores legales de Díaz y cuando tengamos más información la vamos a dar”, afirmó Marioni sobre Christian Díaz, quien empezó a sonar en Matute a las pocas horas de haberse conocido la destitución del colombiano Alejandro Restrepo.





Alianza Lima abre la puerta a más fichajes





En cuanto a las posibles incorporaciones al plantel, Marioni dejó entrever que podría haber novedades antes del cierre del mercado de fichajes, especialmente tras la lesión de Cecilio Waterman. “Por la planificación que ha tenido este plantel, quedaríamos con un jugador menos. Hasta el 30 de agosto tenemos tiempo todavía de poder hacer alguna incorporación”, señaló.

Finalmente, Marioni fue categórico al responder sobre los rumores de una posible renuncia. Al ser consultado sobre si puso su cargo a disposición o renunció, aseguró que “en ningún momento” tomó tal decisión, despejando cualquier duda sobre su continuidad en el club y reafirmando su compromiso con el proyecto deportivo de Alianza Lima.

Bruno Marioni negó haber renunciado a su cargo en Alianza Lima.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?





El próximo partido de Alianza Lima será ante Comerciantes Unidos en el estadio Municipal Germán Contreras Jara, ubicado en Cajabamba. Este compromiso está programado para jugarse el sábado 3 de agosto desde las 3:00 de la tarde (horario en Perú, Ecuador y Colombia) y será transmitido por L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable.

Gracias a este triunfo, el combinado blanquiazul llegó a los nueve puntos, tras lograr tres victorias y una derrota en las primeras cuatro jornadas del Torneo Clausura. Cabe mencionar que el equipo íntimo fue dirigido este martes por Diego Ortiz, de forma interina, hasta que se pueda concretar la llegada de un nuevo DT tras la salida de Alejandro Restrepo. Se espera que haya novedades en los próximos días.





Así va Alianza Lima en el Torneo Clausura 2024

Puesto Equipo PJ PG PE PP GF GC DG PUNTOS 1 ADT 3 3 0 0 6 2 4 9 2 Alianza Lima 4 3 0 1 7 4 3 9 3 Universitario 3 2 1 0 9 2 7 7 4 Sporting Cristal 3 2 0 1 10 4 6 6 5 Melgar 3 2 0 1 9 5 4 6 6 Los Chankas 3 2 0 1 5 3 2 6 7 Cusco 4 2 0 2 6 5 1 6 8 Deportivo Garcilaso 4 2 0 2 3 3 0 6 9 Sport Huancayo 4 2 0 2 3 5 -2 6 10 Sport Boys 3 2 0 2 4 7 -3 6 11 Alianza Atlético 3 1 1 1 3 3 0 4 12 Comerciantes Unidos 3 1 0 2 3 5 -2 3 13 César Vallejo 4 1 0 3 6 9 -3 3 14 UTC 3 1 0 2 2 4 -2 3 15 Cienciano 4 1 0 3 3 9 -6 3 16 Atlético Grau 2 0 2 0 1 1 0 2 17 Unión Comercio 3 0 1 2 1 3 -2 1 18 Carlos A. Mannucci 3 0 1 2 1 8 -7 1

Alianza Lima salió campeón de la Liga 1 por última vez en el año 2022. (Foto: Getty Images)

Sigue el canal de Depor en WhatsApp





