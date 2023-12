“Este amor no es para cobardes. 1901″, fue el tatuaje que se realizó Hernán Barcos luego de perder el Clausura en noviembre. En un momento complicado, el ‘Pirata’ expresó a su manera lo que siente y significa para él Alianza Lima, llevando uno de los cánticos más populares de los íntimos en la piel. No cabe duda que el sentimiento del hincha es recíproco, pues luego de no lograr el ‘tri’, sigue siendo uno de los pocos que se puede ‘salvar’ y aún tiene el respeto de los aficionados. Su compromiso no está discusión, pero a los 39 años y en medio de una revolución, ¿será determinante en 2024?

Copiar enlace