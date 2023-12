Reynoso no pudo resistir en el cargo debido a una serie de malos resultados y sumado a diferentes errores que cometió. La presión de la gente, el clamor popular, incluso indirectas de patrocinadores y con un equipo que no convencía terminó por dejarlo sin crédito y la FPF ya está viendo su salida formal. Y es que a diferencia de lo que hizo el ‘Tigre’, al ‘Cabezón’ le pasó factura su personalidad, mal genio y comentarios desatinados para así ganarse la antipatía general de los hinchas.

Números de Reynoso con la bicolor Partidos Victorias Empates Derrotas Amistosos 8 4 1 3 Eliminatorias 6 - 2 4 TOTAL 14 4 3 7

Los pecados de Reynoso

Crisis de resultados

No hay punto de discusión de que la eliminatoria la arrancamos mal; los principales defensores de Reynoso se agarraban del hecho de que con Gareca tampoco habíamos empezado bien y terminamos yendo al Mundial en Rusia 2018 y luchando el repechaje en 2022. El tiempo era el principal aliado del ‘Cabezón’. Si bien eso era verdad hasta cierto punto, el ‘Ajedrecista’ no resistió la crisis de no lograr ningún triunfo por las Eliminatorias, ya que no tenía el crédito, ni la ‘espalda’ del ‘Tigre’.

Especialmente, porque en ninguno de los dos procesos de Gareca, llegamos a la sexta fecha sin sumar una sola victoria, situación que sí pasó con Reynoso, que solo sumó dos puntos. Rumbo a Rusia 2018, el ‘Tigre’ cosechó cuatro puntos con una victoria ante Paraguay y un empate frente a Venezuela. Para Qatar 2022, hizo la misma cantidad de puntos con un empate ante los ‘guaraníes’ y la victoria a Ecuador. A diferencia de Reynoso, que solo empató con Paraguay y Venezuela.

Sus declaraciones

Pero sus fallos no solo se vieron en la cancha, con un equipo sin estilo de juego definido, fuera de la misma también ‘pecó'. Implementar unos paneles anti espías en Videna, evitar que la prensa vea las prácticas y no facilitar que los jugadores hablen en su llegada al aeropuerto daba esa señal del alejamiento entre la selección y el hincha. Su trato con los medios siempre fue cortante y en sus conferencias las preguntas eran contadas, haciendo que su imagen se debilitara ante la opinión pública.

Así fue como Juan Reynoso y su comando técnico ocultaron los entrenamientos de Perú. (Foto: Fernanda Huapaya)

Sus declaraciones y decisiones tampoco fueron las más acertadas. Cada vez que los resultados no acompañan, Reynoso no reconocía ninguna autocrítica; por el contrario, señalaba que el equipo andaba bien y que por números había sido superior al rival. El ejemplo más claro fue después de la derrota en La Paz, al asegurar que no compartía el hecho de que Bolivia nos haya superado; para él, el partido fue diferente. Lo mismo que desafortunadas palabras contra los propios jugadores.

Sus acciones: Caso Sonne

Luego de perder contra Argentina, Reynoso salió a criticar el estado físico de Joao Grimaldo, Bryan Reyna, Franco Zanelatto y demás jugadores del torneo local. asegurando que “no estaban ni para 60′ debido a las carencias de la Liga 1″, palabras totalmente distintas a las que transmitía Ricardo Gareca, quien expresaba que “creía en el jugador peruano”. Pero el ‘Cabezón’ también falló en sus acciones, como convocar a Oliver Sonne y no hacerlo debutar.

El ‘Vikingo’ agilizó todos sus trámites de nacionalización para ser llamado a la selección, pero luego de dos venidas a Perú, se retiró sin sumar un solo minuto. Fue entendible que su adaptación tomara tiempo, que no esté ante Chile ni ante Argentina, pero las chances eran otras en la última fecha doble, especialmente ante Venezuela en casa. La altura de La Paz tambíen resaltaba un debut complicado, pero en el Nacional conta la ‘Vinotino’, todos esperaron verlo con la camiseta, incluso Reynoso aseguró que “tendría minutos”, finalmente nunca lo puso.

Lo mismo que sus acciones con algunos seleccionados y lecturas de los partidos. Esperar tener un gol en contra para recién poner a jugadores determinantes como Bryan Reyna; o poner a Gianluca Lapadula en la altura, sabiendo que recién regresaba de una lesión, y prescindir de Paolo Guerrero, que llegaba con más ritmo en dichas condiciones por jugar en Ecuador, son hechos puntuales que también sumaron para verlo así, a un paso de ser oficial su salida del banquillo bicolor.









SOBRE EL AUTOR Renzo Rodriguez Bachiller en Ciencias y Artes de la Comunicación con mención en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con estudios en Gestión Deportiva en Evolución Conmebol y Marketing Digital. Tiene más de cinco años de experiencia en periodismo digital, escrito y multimedia.