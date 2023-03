Bryan Reyna ha disputado cuatro partidos con la camiseta de Alianza Lima con un rendimiento en ascenso progresivo: cerró el choque ante Cusco FC en Matute con una efectividad del 85%, según Sofascore, donde de 26 pases, 22 fueron efectivos. Y aunque, hasta el momento, no ha podido anotar, su presencia es importante para la recuperación de balón y generación de jugadas de peligro, siendo los pases filtrados y las diagonales su principal fortaleza.

“Estoy tranquilo, no me apuro por eso, sé que con el trabajo los goles van a llegar, van 3 partidos y me voy sintiendo mejor, voy corriendo más, agarrando más ritmo. No estoy ansioso, sé que me va a llegar”, aseguró Reyna semanas atrás.

Partido Minutos Puntaje Sofascore Efectividad Alianza Lima 2-0 Cusco FC 89′ 7.1 22/26 (85%) UTC 0-1 Alianza Lima 90′ 7.3 13/18 (72%) Universitario 1-2 Alianza Lima 84′ 7.0 11/18 (61%) Alianza Lima 2-0 Sport Boys 72′ No hubo transmisión -

Ahora, este fin de semana, por la fecha 9 de la Liga 1 ante Sport Huancayo, el volante no estará disponible, pues ha sido convocado por Juan Reynoso para participar del microciclo de la blanquirroja que inició el último martes en La Videna. Y este sábado podría quedar en la lista definitiva de viajeros para los amistosos ante Alemania y Marruecos el 25 y 28 de marzo, respectivamente.

¿Alianza Lima se verá afectado? Afortunadamente, ‘Chicho’ cuenta con una larga lista de futbolistas que podrán reemplazar a Reyna ante Huancayo y Atlético Grau, en caso viaje a Europa con la bicolor. Pablo Lavandeira, Óscar Pinto, Franco Zanelatto, Jesús Castillo. Incluso, Aldair Rodríguez, delantero que podría jugar de extremo son sus posible reemplazantes. Todo dependerá de la táctica que considere favorable el técnico y de la presencia o no de Jairo Concha, quien también se encuentra entrenando con la selección peruana.

Cabe resaltar que Bryan Reyna tiene contrato con Alianza Lima hasta la temporada 2026. El club blanquiazul apostó con el futbolista a largo plazo pensando en una posible venta. En La Victoria consideran que el jugador tiene todas las cualidades para dar el salto al exterior y dejar un monto importante a la institución.

La experiencia de Reyna

Bryan Reyna se formó en Cantolao. No obstante, a los 18 años dio el salto a España, donde tuvo la oportunidad de vestir la camiseta de cinco clubes. Arrancó en la temporada 2017/2018 en el Mallorca Juvenil A y antes de su primera cesión logró debutar con la Segunda División B del equipo.

Bryan Reyna con camiseta del Barakaldo CF de la Tercera División de España en el 2019.

Su primer préstamo fue a Toledo y luego pasó por el Club Deportivo Alcoyano (actualmente en la Primera Federación), Barakaldo Club de Fútbol, y las Rozas Club de Fútbol. Antes de volver a Perú volvió a jugar en el Mallorca II.

Reyna y la blanquirroja

La llegada de Juan Reynoso a la selección peruana vino con la primera convocatoria de Bryan Reyna al equipo absoluto de Perú . El ex volante de Cantolao debutó ante El Salvador, día en que también tuvo su primer partido el técnico peruano. Aquella noche Perú venció 1-4 y el futbolista de entonces 24 años fue titular. Y, por si fuera poco marcó el 3-1 a lo 81 minutos. Posteriormente, jugó ante Paraguay y Bolivia en amistosos.

Partido Fecha Minutos Goles Perú 1-0 Bolivia 20-11-22 30′ - Perú 1-0 Paraguay 17-11-22 62′ - El Salvador 1-4 Perú 28-09-22 90′ 1

Cabe resaltar que Reyna había sido convocado a la selección sub 17 para el Sudamericano 2015 ( jugó cuatro partidos, 279 minutos) y para el Sudamericano 2015 sub20 (jugó tres partidos, 224 minutos).





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.