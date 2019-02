El dardo que lanzó Kevin Quevedo a Universitario ante el interés de Barcelona SC [VIDEO]

Miguel Ángel Russo, técnico de Alianza Lima , lo quiere en su equipo titular. Mientras que Guillermo Almada, técnico de Barcelona SC, está enamorado de su juego. Kevin Quevedo vive un momento crucial en su carrera y podría sumar su primera experiencia en el extranjero, siempre y cuando el conjunto ecuatoriano le haga llegar una oferta formal y bastante atractiva a los íntimos.

En ese marco, Kevin Quevedo fue consultado sobre la posibilidad de llegar al conjunto amarillo, Barcelona SC, y el delantero de Alianza Lima no desaprovechó la oportunidad para lanzar un dardo en contra de Universitario de Deportes.

“Sí, me gusta la camiseta amarilla, más que la última [risas]”, destacó Kevin Quevedo, quien pasó por Universitario de Deportes, en una entrevista con América TV.

Es preciso señalar que Kevin Quevedo es considera titular en el equipo de Miguel Ángel Russo. El atacante la rompió en los dos últimos amistosos ante Barcelona SC. Además, fue uno de los futbolistas más aplaudidos en la ‘Noche Blanquiazul’.

“Justo me enteré de eso [del interés de Barcelona SC], pero por redes. No me han dicho nada directo. Yo sigo trabajando. Se ve que ellos están interesados. Nada de eso hará que cambie lo que tengo en la cabeza”, afirmó Kevin Quevedo.