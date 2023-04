“Todo lo que estamos viviendo no es fácil. No es fácil ir y ganar todos los partidos como lo hemos estado haciendo. Alianza siempre tiene mucho en contra. Pero no importa. Hay cosas en las que nosotros no podemos hacer nada. Solo queda seguir trabajando”, declaró Hernán Barcos tras el triunfo sobre Unión Comercio en Tarapoto. “Siempre a nosotros nos cuesta un poco más. En vez de ayudar al fútbol peruano a dejarlo en alto a nivel internacional, nos perjudican”, agregó. Pero, ¿cuáles son esos obstáculos a los que Alianza se ha enfrentado o se ha estado enfrentado en la temporada?

La lucha por los derechos de TV

Alianza Lima junto a Melgar, Cienciano, Binacional, Municipal y Cusco FC, y con Consorcio Fútbol Perú mantienen una batalla legal contra la Federación Peruana de Futbol (FPF). La máxima entidad del balompié nacional, a través de una medida cautelar, ha impedido que los partidos de los seis clubes mencionados sean transmitidos por la señal de Gol Perú, pues la FPF argumenta que los derechos de transmisión de la Liga 1 son de ellos. Fue por eso que Alianza y los seis clubes no se presentaron en su debut (la tercera jornada del campeonato) y sumaron un ‘walk-over’, ya que sus encuentros no iban a poder ser emitidos por Gol Perú y estarían incumpliendo el contrato con Consorcio.

La institución blanquiazul defiende su derecho de haber firmado con Consorcio, pues le iba a generar millones de dólares. Sin embargo, la FPF se mantiene reacia en su postura. Para no sumar un segundo ‘WO’ y evitar un descenso, los equipos se vieron obligados a presentarse en la cuarta fecha, aunque sus partidos no fueron emitidos por Gol Perú, debido a la medida cautelar. Hoy el conjunto grone, y ante los cambios que hizo la FPF a su reglamento, deja que Liga 1 Max transmita sus cotejos, pero está pendiente del proceso judicial. El hecho es que está situación perjudica al club, pues Alianza lleva 4 meses sin cobrar derechos de TV, tal como señala el periodista Luis Carrillo Pinto.

La pretemporada se tuvo que modificar

El problema por los derechos de televisión causó que Alianza Lima no pueda debutar (como lo hizo la mayoría de clubes), pues debía cumplir con el contrato con Consorcio, pero la FPF no los dejaba por la medida cautelar. A eso se le suma que las dos primeras fechas del campeonato no se jugaron por las manifestaciones sociales que entonces sucedían en el país. Mientras los clubes de otras ligas del continente disputaban sus jornadas, los blanquiazules no podían jugar.

El equipo no tenía acción y eso de alguna manera perjudicaba a los jugadores. Ante la falta de partidos oficiales, se tuvo que modificar la pretemporada y tuvieron que seguir entrenando en sus instalaciones. No obstante, la escuadra grone necesitaba jugar, sobre todo para ir agarrando ritmo de cara a la Libertadores. Al final, los victorianos sí se presentaron para el cotejo contra Sport Boys (la cuarta fecha) y vencieron a los rosados por 2-0 en Matute. Desde entonces, generalmente, han tenido buenos resultados. Supieron sobreponerse a la falta de ritmo inicial.

El ‘walkover’ ante Cristal

El cuadro blanquiazul empezó con una derrota en la Liga 1, pues, debido a los problemas por derechos de televisión, no se presentó en su debut ante Sporting Cristal, razón por la que perdió por ‘walkover’; es decir, por un marcador de 3-0. Fueron tres puntos que al inicio hicieron falta, pero que hoy podrían prescindir. Y es que Alianza Lima lidera la tabla del campeonato con 27 unidades, a 4 de su más cercano perseguidor Cusco FC y a 5 de Universitario de Deportes.

De seguir ganando Alianza, no necesitaría esos 3 puntos que perdió ante los rimenses. Aun así, ya hay un proceso en el TAS para que dicho encuentro contra el cuadro ‘cervecero’ se pueda disputar. Uno no sabe lo que pueda pasar en el futuro. Es cierto, los íntimos anda bien bajo el mando de ‘Chicho’ Salas, pero existe la posibilidad de que caigan en alguna de las fechas que restan, por lo que si al final logran jugar con Cristal, podrían sumar puntos importantes para obtener el título del Apertura.

Las programaciones de los partidos

En los últimos días ha surgido un malestar en Alianza Lima: las programaciones de los partidos de la Liga 1. Y es que los íntimos tienen muy poco tiempo de descanso entre un cotejo del Apertura y uno de la Libertadores si comparamos con otros clubes. Recientemente, Alianza recibió a Cantolao en Matute el sábado 15 de abril y cinco días después, el 20, tenía programado el cotejo en Paraguay contra Libertad, por lo que tuvieron que viajar un día antes. Para variar, 3 días después, el domingo 23, la escuadra victoriana tuvo que enfrentar a Unión Comercio en Tarapoto.

Sporting Cristal también participa en las Libertadores, pero tiene más días de descanso entre partidos nacionales e internacionales. Su situación en este aspecto es mejor que la de Alianza. Por ejemplo, los celestes jugaron de local el vienes 14 contra Sport Boys y el miércoles 19 tuvieron que medirse contra River Plate, allá en Argentina. Cinco días después, el 24, recién se midieron a Universitario.

Pese a esta situación, los íntimos han logrado sacar buenos resultados, aunque sí han expresado su molestia ante las autoridades correspondientes. El último lunes 24, le enviaron un documento a la FPF solicitándole la reprogramación del cotejo contra Vallejo por la seguidilla de partidos. “En el mes de mayo, hasta el momento, hemos sido programados para jugar 4 partidos por torneo local y 2 por torneo Conmebol. Lo que genera jugar 6 partidos en 21 días, a razón de un partido prácticamente cada 3 días. Tomando en consideración el apoyo que usted ofreció es que le solicitamos que el partido reprogramado de la Fecha 6 con César Vallejo será reprogramado para otra fecha a determinar”, requirió Alianza.

Las lesiones de jugadores

El equipo de ‘Chicho’ Salas también ha tenido que sobreponerse a las lesiones que sufrieron algunos de sus jugadores. Para el partido contra Cantolao, por ejemplo, el técnico blanquiazul no pudo contar con Edinson Chávez, Carlos Montoya y Gino Peruzzi, quienes estaban lesionados, aunque Peruzzi ya estaba en la fase final de su recuperación, pero el DT lo quería guardar. Sin embargo, lo tuvo que meter al campo ante la lesión de Gabriel Costa.

Pero Gabi Costa no es el único que se encuentra, actualmente, recuperándose de sus molestias. En la misma situación están Franco Zanelatto y Yordi Vilchez. Lo cierto es que, en las últimas fechas, Salas no ha podido tener a todo su plantel disponible, pero ha buscado soluciones y, con las alineaciones que ha mandado, ha podido obtener resultados favorables. Eso también habla del buen plantel que ha formado Alianza en esta temporada.

La mochila de la Libertadores

El cuadro íntimo llegaba a esta Libertadores con una mochila muy pesada: tenían una racha de 30 partidos sin ganar en este certamen internacional. Eso de alguna manera afecta en lo mental, aunque también puede ser un aliciente. En Matute, tuvieron un primer intento para romper ese mal récord, pero no pudieron ante Paranaense de Brasil. Un empate sin goles lograron. El problema es que el siguiente partido se veía más complejo.

Alianza debía chocar contra Libertad en Asunción, el equipo puntero de la liga paraguaya. Además, el ‘Gumarelo’ arribaba a este encuentro tras haber vencido a Atlético Mineiro en Brasil. Sin embargo, los blanquiazules jugaron un tremendo partido y vencieron por 2-1 al cuadro local. Por fin pudieron librarse de esa mala racha.

¿Y cuál es la clave de Salas?

Básicamente, la clave del buen momento de Alianza es enfocarse en lo deportivo, dejando de lado cualquier asunto institucional o dirigencial. “Nosotros hemos hecho una burbuja y lo único que nos preocupa es competir y en eso estamos enfocados. Estamos ajenos a los problemas externos e internos que podrían presentarse en el camino. Acá, como comando técnico, hacemos nuestro trabajo y los jugadores solo tienen que prepararse bien, competir y ganar”, manifestó el técnico en conferencia de prensa.

