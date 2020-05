Gabriel Costa y Diego Buonanotte fueron relacionados a Alianza Lima tras la designación de Mario Salas como su nuevo entrenador. Esto, abría las posibilidades que alguno de ellos llegue al equipo de La Victoria, cosa que fue descartada por Gustavo Zevallos, quien dejó en claro que el club haya mostrado interés en contar con los jugadores.

“No hablo de supuestos porque no me parece responsable dar una opinión de algo que no conozco. Aparte, jamás se habló de ellos, entonces, mal haría yo en decir que sí. Incluso, leí declaraciones de los propios jugadores diciendo que estaban contentos en Chile”, sostuvo el gerente deportivo de Alianza Lima en diálogo con En cancha de Chile.

Lo que sí reconoció Gustavo Zevallos, fue que el atacante argentino fue tomado en cuenta por Miguel Ángel Russo, pero luego de iniciar las conversaciones con él, las negociaciones no llegaron a buen puerto, por lo que fue imposible sumarlo a Alianza Lima.

Fanáticos de Alianza Lima dan el ejemplo al sumarse a la lucha contra el coronavirus

Los hinchas de Alianza Lima volvieron a demostrar que, por más que el fútbol esté detenido, ellos continúan con las actividades como agrupación. En esta ocasión, apoyaron a la PNP de La Victoria a fumigar algunas comisarías del distrito, lo que culminó con sinceros agradecimientos de los efectivos del orden.

“Venimos realizando diversas actividades en varios distritos con el único objetivo de ayudar, nuestro vocación y compromiso con el que peor la pasa siempre existirá. Seguimos trabajando para llegar con nuestro apoyo a todo el Perú”, sostuvo el mensaje de la principal barra de Alianza Lima realizada en sus redes sociales.

Hinchas de Alianza Lima desinfectaron comisarías. (Fuente: Facebook CS)