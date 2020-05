La Liga 1 está cada vez más cerca de reiniciarse y los jugadores del fútbol peruano no pudieron ocultar su alegría tras la decisión tomada por el presidente de la República, Martín Vizcarra. Entre los deportistas más emocionados, estuvieron Joazhiño Arroé y Diego Penny, quienes desbordaron sentimientos luego de enterarse de esta medida del gobierno.

El protocolo para el reinicio de la Liga 1 contempla las medidas que deberán seguir los jugadores desde que salen de casa. Por ejemplo la indumentaria, agua, suplementos y elementos de aseo serán propios y personales. También se sugiere no usar aire acondicionado si usa transporte propio. Para quienes no tienen vehículo particular, el club deberá proveer transporte de ida y vuelta.

Te invitamos a ver esta galería en la que también aparece el exjugador Rainer Torres, quien se animó a hacer una broma con relación a lo que espera de la Liga 1.

Llegada al entrenamiento y trabajos de campo

Se tomará la temperatura a cada jugador y se desinfectará el calzado. Si la temperatura es igual o mayor a 37.5° C, el jugador será evaluado por el médico del club. Está prohibido el uso de relojes, joyas, lentes de sol, billetera o cualquier elemento susceptible de contaminación.

Ninguna persona ajena al entrenamiento debe ingresar a la zona. El periodismo no tendrá acceso a jugadores ni comando técnico. El personal técnico, médico y auxiliar será el mínimo indispensable y llevará todo el tiempo mascarilla, guantes y careta de acrílico. Los trabajos de gimnasio en la medida de lo posible se realizarán al aire libre a una distancia de 3 o 4 metros.

