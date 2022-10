Pero aunque tenga aún la cara de niño y poca experiencia en Primera –recién debutó el año pasado con Cusco FC–, el arquero del ‘Poderoso’, y también de la selección Sub 23 de Flavio Maestri, es una de las revelaciones de la actual Liga 1 y dejó en claro que se crece ante la adversidad y no está dispuesto a volver con la ‘canasta’ llena a Juliaca. Para ello, será clave controlar a Hernán Barcos, máximo artillero de los ‘grones’, con 15 anotaciones.

A préstamo en Binacional, pues pertenece a Sporting Cristal (hasta 2024), Enríquez habló con Depor en la previa de un partido importantísimo, donde Binacional se juega el pase a la Copa Sudamericana y él estará bajo la mirada de varias personalidades en Videna, donde es una grata apuesta a futuro.

El último triunfo ante UTC (2-0), tras cuatro fechas sin ganar, fue propicio para darle confianza al equipo de cara a quizás la visita más complicada de la Liga 1, enfrentar a Alianza en Matute…

El triunfo ante UTC cayó muy bien al grupo. El esfuerzo que hicimos durante el partido fue algo excelente, ocasionamos situaciones de gol que las pudimos concretar. Sabíamos que UTC venía ganando varias fechas, y gracias a Dios nos quedamos con los tres puntos. Alianza será durísimo, sabemos lo que ellos se juegan, asimismo, nosotros también queremos asegurar el cupo a la Sudamericana. Será un partido reñido, nosotros vamos a Lima en busca de los puntos.

¿Estás en el mejor momento de tu corta carrera, en cuanto a partidos jugados y tu llegada a la Sub 23 de Flavio Maestri?

Considero que voy creciendo cada día más, en cada partido voy sumando buenas actuaciones y eso me ayuda a que la gente me conozca, puedan verme más. También estuve muy feliz con el llamado a la lista de la Sub 23 y jugar el partido ante Chile a fines de agosto. Tengo que seguir esforzándome para alcanzar mi mejor nivel y llegar a la selección absoluta.

Alianza solo perdió un partido de local en el año y últimamente ir a La Victoria es una presión insoportable debido al hostigamiento de más de 30 mil hinchas. A tus 20 años, ¿cómo tomas este reto de tu primera vez en Matute?

No lo considero presión, más bien me motiva jugar allí, ante miles de hinchas en contra. Alianza es un equipo grande, que siempre llena su estadio y, sin duda, será algo impresionante. Nuestro equipo está preparado, hay jugadores de experiencia que saben lo que es afrontar este tipo de partidos. Haciendo lo que practicamos en la semana estoy seguro que nos irá bien en Matute.

Teniendo en cuenta los registros, Binacional lleva 12 fechas sin ganar fuera de Juliaca, siendo uno de los peores visitantes de la Liga 1, ¿temes un resultado abultado en contra?

Somos conscientes que de visita hace varias fechas no sacamos un buen resultado, el último fue el 1-1 ante Cienciano en julio. Sin embargo, creo que hacemos buenos partidos, solo que no se nos da. Sé que hay gente que comenta que Alianza puede golearnos en Matute, pero nosotros estamos enfocados en lo nuestro, en hacer nuestro trabajo y sacar un buen resultado. Los cupos que peleamos por la Copa Sudamericana están muy reñidos.

¿Cómo se prepara un duelo tan difícil? ¿En qué aspecto hace más hincapié Wilmar Valencia?

Más que todo en la cabeza, el estar concentrados todo el partido, atentos defensivamente, que las jugadas peligrosas de Alianza las resolvamos y convertir las pocas que tengamos.

¿Qué opinión te merece Hernán Barcos? ¿Se le puede anular?

Barcos es un gran ‘9′, de experiencia, que viene teniendo una gran temporada. Pero lo tenemos bien analizado, nuestros defensas estarán atentos a sus movimientos, los del mediocampo también porque es un delantero que se recoge mucho. Se mueve en todo el frente de ataque. Nuestros defensas tratarán de anularlo para que no nos genere ninguna situación de peligro.

Estás a préstamo de Sporting Cristal, donde además hiciste todas tus menores, ¿te motiva la idea de generar un tropiezo de Alianza y darle una mano a ‘SC’ para el título del Clausura?

Yo estoy enfocado en Binacional, en acabar bien el año. Pero si el resultado que sacamos ante Alianza le favorece a Cristal, bien por ellos. Ahora solo pienso en clasificar con el equipo a la Copa Sudamericana.

En esta recta final se juega mucho en todos los partidos, ¿qué te parecieron las declaraciones de Jesús Chávez de Sport Boys sobre los incentivos? ¿Son válidos o inaceptables?

Considero que esos temas no deberían estar en el fútbol, que te den plata o algún incentivo por ganar o perder. No estoy de acuerdo con ese pensamiento. Ni para adelante ni para atrás. Sé que en Sport Boys tienen problemas de pagos, pero hay que ser profesional.

Volviendo al tema Cristal, ¿estás apto para regresar y pelear por un lugar en el arco?

Sí, mi préstamo termina este año con Binacional. Ya veré lo que suceda en la próxima temporada, pero claro que sería lindo regresar al club que me formó. Aunque busco continuidad, la cual estoy teniendo ahora. Tengo que ver la mejor opción para mi carrera.

Te propongo este panorama que bien se te podría dar el próximo año: jugar con Binacional la Copa Sudamericana o pelear por un lugar en Sporting Cristal…

Es algo interesante. Sé que Alejandro (Duarte) acaba contrato este año, de repente podría llegar a Cristal para pelear el puesto, en verdad me gustaría bastante. Pero lo pondré en la balanza. Yo quiero regularidad y continuidad para poder consolidarme en la Liga 1.

¿Qué tan importante fue integrar la selección Sub 23 de Flavio Maestri?

Fue clave. El partido contra Chile (caída 1-0), de repente no fue el marcador que queríamos, porque tuvimos pocos entrenamientos. Pero hay excelentes jugadores, algo que demuestra que se puede hacer una buena participación en el Preolímpico del 2024. Tengo que seguir trabajando para seguir en esa lista, y luego tentar un lugar en la selección absoluta.

En la foto 📸: Diego Enríquez (formado en Sporting Cristal), Diego Romero (Universitario) y Ángel De La Cruz (Alianza Lima).



Los 3 grandes dándole seguridad al arco de la Selección Peruana Sub-23. pic.twitter.com/EuGtNBOti5 — Rodrigo Munive ✍🏼 (@RodrigoMunive1) August 24, 2022

¿Crees que es un paso importante para llegar a la mayor de Juan Reynoso a corto plazo?

Yo estuve en todas las categorías menores de selecciones, y la Sub 23 es un pasito para la mayor. Ya estás muy cerca. Tengo que seguir trabajando, mantener el nivel en el arco de Binacional para que se pueda dar en un futuro cercano. Estaría feliz con el llamado.

¿Juan Reynoso conversó con ustedes, los chicos de la Sub 23?

Reynoso estuvo presente en todos los entrenamientos de la Sub 23, al igual sus asistentes fueron al partido contra Chile. Nos ha dado su palabra que nos esforcemos, que nos sigue de cerca, que en cualquier momento puede haber un llamado a la mayor de la lista Sub 23.

