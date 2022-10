Desde el 2019, un total de 11 futbolistas disputaron por primera vez un encuentro de Primera División con Alianza Lima: cinco debutaron en 2019; cuatro en 2020; uno en 2021 y uno también en este 2022 (Franco Saravia). En los próximos cotejos, Guillermo ‘Chicho’ Salas, actual técnico del plantel íntimo, podría añadir a la lista a Juan Pablo Goicochea, quien al igual que Pineau destacó en el Torneo de Promoción y Reservas, y fue goleador en la Copa Milo Mitad del Mundo 2022. Y es que el entrenador ha revelado que está en sus planes hacer debutar al joven de 17 años.

Debuts profesionales en 2022

Franco Saravia. Del plantel de este año, solo el portero Saravia debutó profesionalmente con Alianza Lima. El arquero reemplazó a su compañero Ángelo Campos cuando este último estuvo lesionado y tuvo un buen desempeño. Fue figura, por ejemplo, en el duelo contra Sporting Cristal por la quinta fecha del Clausura, en el que blanquiazules y celestes igualaron sin goles.

Estuvo presente en nueve partidos, bajo el mando del entonces estratega argentino Carlos Bustos, y con él protegiendo el arco, Alianza solo perdió una vez. En total, solo recibió 5 goles. Actualmente, es suplente, pero si Campos no estuviera en la escuadra, no hay duda de que Saravia sería el titular.

Jugador Club con el que debutó profesionalmente Club actual Franco Saravia Alianza Lima Alianza Lima

Debuts profesionales en 2021

Luis Navea. Al igual que en este 2022, solo un jugador debutó profesionalmente el año pasado con la chaqueta íntima. Se trató de Luis Navea, de 19 calendarios, quien en octubre de 2021 se estrenó en la última fecha del Torneo Clausura. Aquella vez, los blanquiazules empataron 1-1 en su visita a Cienciano, en el Cusco.

El volante no tuvo minutos este 2022, pero en julio fue prestado, por un periodo de 8 meses, al Grêmio Novorizontino de la Serie B de Brasil, club que está peleando por no descender. Sin embargo, Navea aún no ha podido jugar en el campeonato de la segunda división brasileña.

Jugador Club con el que debutó profesionalmente Club actual Luis Navea Alianza Lima Grêmio Novorizontino (Segunda División de Brasil)

Debuts profesionales en 2020

Carlos Montoya. Tiene 20 años y disputó por primera vez un cotejo de la Liga 1 en febrero del 2020, durante la derrota que sufrió el cuadro blanquiazul frente a Ayacucho FC (2-0). El defensa central también llegó a estar presente en un partido de la Libertadores. Aunque no era un titular indiscutible, sí tenía continuidad. Sin embargo, para el 2021 sus minutos en el campo se redujeron y, para el 2022, prácticamente ha desaparecido (solo jugó 21 minutos ante San Martín en el Clausura).

Jeremi Escate. El mediocentro defensivo debutó profesionalmente con los victorianos en setiembre de 2020, durante el empate 1-1 con César Vallejo. También estuvo presente, días después, en el duelo contra Cienciano, en el que el ‘Papa’ se impuso 2-1. Fueron los únicos dos partidos que jugó con el cuadro íntimo. Luego, pasó a Carlos A. Mannucci y, en esta temporada, el joven de 20 años estuvo en Deportivo Llacuabamba, en la Liga 2 de Perú, sin tener mucha continuidad.

Sebastián Cavero. También debutó con los blanquiazules en setiembre de ese 2020, en un empate con Melgar (2-2). En 2021, el extremo estuvo en Alianza Universidad y, en 2022, disputó un cotejo con la camiseta íntima en el Apertura. En julio pasado, rescindió su contrato con el club de La Victoria y firmó con Atlético Grau para el Clausura en busca de mayor participación. Hoy, con 21 años, es titular en la escuadra alba.

Didier La Torre. Su debut profesional lo realizó en la penúltima fecha del Clausura 2020, en noviembre. En dicha ocasión, su equipo Alianza Lima cayó derrotado 1-0 ante Mannucci. También estuvo en la última jornada del campeonato y otra vez los íntimos cayeron 2-0, solo que esta vez frente a Sport Huancayo, lo que causó el descenso del club, aunque luego subieron a Primera por un fallo del TAS. El hecho es que La Torre no renovó con el conjunto grone y se fue a Europa.

Estuvo un tiempo en el FC Emmen de Países Bajos y en el NK Osijek II de Croacia. Con el equipo croata, solo jugó hasta mayo de este año. Luego, estuvo sin actividad, hasta que en setiembre fue anunciado como fichaje del Gil Vicente de Portugal. De acuerdo a la web especializada Transfermarkt, el extremo peruano de 20 abriles ha jugado un partido con el equipo Sub 23 de su club en la Liga Revelacao Sub-23 2022-23.

Jugador Club con el que debutó profesionalmente Club actual Carlos Montoya Alianza Lima Alianza Lima (Perú) Jeremi Escate Alianza Lima Deportivo Llacuabamba (Liga 2 de Perú) Sebastián Cavero Alianza Lima Atlético Grau (Perú) Didier La Torre Alianza Lima Gil Vicente (Portugal)

Debuts profesionales en 2019

Kluiverth Aguilar. Fue uno de los estrenos con mayor proyección en el balompié nacional. Su debut profesional fue con Alianza Lima en noviembre de 2019, en el empate 1-1 con Alianza Universidad. Desde entonces, comenzó a ser titular en el equipo íntimo. Generalmente, en la temporada 2020, arrancaba desde el inicio y, en 2021, el puesto de lateral derecho ya era prácticamente suyo. Sin embargo, dejó el club tras culminar el Apertura para formar parte del Lommel SK de la Segunda División de Bélgica. Allí, a la fecha, ha disputado cinco cotejos, según Transfermakrt. Tiene 19 años.

Dylan Caro. Jugó por primera vez en Primera División en mayo del 2019 cuando estuvo en Alianza Lima (antes había disputado la Liga 2 con Unión Huaral). Su estancia en el conjunto victoriano fue de casi tres años, pero no contó con muchas oportunidades: solo tuvo minutos en 15 duelos. Hoy, el lateral izquierdo, de 23 calendarios, se encuentra en ADT de Tarma, donde suele ser pieza de recambio, aunque en el último enfrentamiento contra San Martín fue titular.

Mauricio Matzuda. Su primer partido con Alianza, en la Primera División de Perú, fue una victoria (3-2 sobre Melgar) en mayo de 2019. Sin embargo, en su estadía en el club, no tuvo mucha continuidad. Por eso, en 2020, fue prestado al Binacional, donde disputó 10 cotejos en toda la temporada. Regresó a la escuadra blanquiazul y, para el Apertura de este año, jugó 3 encuentros. No obstante, para el Clausura fue cedido a San Martín, en donde ha estado presente en 7 partidos, en todos ingresó durante el segundo tiempo.

José Gallardo. Como sucedió con Matzuda, Gallardo debutó en el triunfo sobre Melgar en el Apertura 2019. Pero en aquel torneo solo estuvo presente en 4 fechas. Al año siguiente, vistió la camiseta de Mannucci y solamente jugó 5 duelos. Retornó a Alianza en 2021 para su segunda etapa en el club, pero no le fue bien, pues registró apenas 200 minutos en todo el curso. Para la actual temporada, el extremo de 21 años ha estado defendiendo los colores de Unión Comercio en la Liga 2.

Miguel Cornejo. Se formó en Alianza Lima y allí debutó en Primera División, cuando disputó los últimos cinco minutos en la victoria de 1-0 sobre San Martín (por la fecha 11 del Apertura 2019). Tuvo continuidad en el 2020, pero en 2021 se vio perjudicado por una dura lesión que lo mantuvo fuera casi todo el año. En este 2022, ha seguido en el equipo íntimo, aunque ha tenido más oportunidades en el Apertura que en el Clausura. De hecho, en esta segunda mitad de la Liga 1, ha estado en cancha poco tiempo (46 minutos en 4 cotejos) y, generalmente, ha sido suplente o no ha estado convocado.

Jugador Club con el que debutó profesionalmente Club actual Kliverth Aguilar Alianza Lima Lommel SK de Bélgica Dylan Caro Alianza Lima ADT de Tarma Mauricio Matzuda Alianza Lima San Martín José Gallardo Alianza Lima Unión Comercio Miguel Cornejo Alianza Lima Alianza Lima

Lo que se puede deducir es que de los 11 mencionados que iniciaron su camino profesional en Alianza Lima solo el 27% continúa en la institución (Saravia, Montoya y Cornejo). De igual forma, solo el 27% se encuentra, en la actualidad, en un club del exterior, ya sea de primera o segunda división (Navea, Aguilar y La Torre).

¿Y cuántos juegan solamente en la Primera División de cualquier país? La mayoría: el 63% (contando a La Torre, en el Gil Vicente, pese a que ha estado militando en el equipo Sub 23). Solo Navea con el Grêmio Novorizontino, Escate con Llacuabamba, Gallardo con Unión Comercio y Aguilar con Lommel SK se encuentran en una segunda división.

Lo que hoy es incierto es si Juan Pablo Goicochea se sumara a esta lista de debutantes, tal como planea el técnico Guillermo Salas. “Creo que Goicochea es una pieza importante para Alianza en el futuro. Pero Tanto a Pineau como a Goicochea hay que cuidarlos. Ambos jugadores son muy jóvenes, ambos están en selección Sub 20. Creo que ‘Chicho’ Salas debe tomarlos en cuenta, pero no apurarlos”, dice el periodista deportivo Jaime Valderrama, de Radio Nacional.

“Es cierto que hay muchos futbolistas en el extranjero que ya con 18 o 19 años son titulares, pero, lamentablemente, el fútbol peruano no está en las mismas condiciones. Estamos acostumbrados a no darles la continuidad a los jóvenes. Se les pone uno o dos meses y, si no rinden, lamentablemente son sacados del primer equipo por el tema de que se está buscando resultados. Creo que ambos (Pineau y Goicochea) pueden ser piezas importantes, pero también hay que tomarlos con calma”, culmina.

