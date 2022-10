Los ingresos económicos que se generan por clasificar a la Copa Libertadores son mucho mayores a los que se destinan para la Copa Sudamericana. La diferencia es clara y por eso los clubes de la Liga 1 apuntan al primero; sin embargo, Universitario, que cada año tiene la presión de pelear el campeonato local y competir internacionalmente, no siempre pudo sacar provecho de eso.

Desde el 2014, año en que la ‘U’ clasificó a la Libertadores tras lograr su último título nacional en 2013, hasta la próxima edición de este certamen en 2023, los cremas ingresaron a sus arcas aproximadamente 5 millones 800 mil dólares en premios por competir solo en este torneo. Nada mal para un equipo que busca generar ingresos por competencia deportiva, pero si miramos más a detalle, la cifra no es del todo positiva para sus intereses.

Los ingresos de la ‘U’ por Copa Libertadores:

Competencia/Año Instancia Premio Copa Libertadores 2014 Fase de grupos 300 mil dólares Copa Libertadores 2015 No clasificó - Copa Libertadores 2016 No clasificó - Copa Libertadores 2017 Fase 2 300 mil dólares Copa Libertadores 2018 Fase 1 250 mil dólares Copa Libertadores 2019 No clasificó - Copa Libertadores 2020 Fase 1 y Fase 2 850 mil dólares (ambas fases) Copa Libertadores 2021 Fase de grupos 3 millones de dólares Copa Libertadores 2022 Fase 2 500 mil dólares Copa Libertadores 2023 No clasificó -

¿Las pérdidas superan los ingresos?

Desde el 2014 hasta la actualidad, los cremas solo disputaron seis ediciones de Copa Libertadores y se perdieron el torneo en tres oportunidades (cuatro si contamos la edición del 2023). Esto, en términos económicos, no termina siendo rentable para el club. ¿La razón? El negocio para generar ingresos por competencia internacional está en meterse a la fase de grupos de la copa, una instancia a la que la ‘U’ no podrá acceder el próximo año.

Solo este 2022, Alianza Lima y Sporting Cristal recibieron como premio 3 millones de dólares por participar en la fase de grupos de la Copa Libertadores; es decir, ingresaron un poco más del 50% de lo que la ‘U’ ha podido ganar en los últimos diez años. Incluso, el equipo merengue también fue parte de la competencia internacional esta temporada, pero solo estuvo en la Fase 2, donde quedó eliminado, y logró embolsar 500 mil dólares por su participación.

Entonces, el panorama cambia para los cremas: ¿cuánto dinero perdió la ‘U’ por no clasificar a la Copa Libertadores en los últimos diez años? Si echamos un vistazo a los números, desde el 2014, el cuadro merengue no estuvo en las ediciones de 2015, 2016 y 2019. En la primera de ellas, se otorgó 900 mil dólares por clasificar a la fase de grupos; en la segunda, se dio un premio de 1 millón 350 mil dólares; y en la tercera, 3 millones de dólares. En total, la ‘U’ perdió alrededor de 5 millones 250 mil dólares.

A esto se suma otro dato importante: Universitario tampoco está clasificado a la edición del 2023, por lo que esa cifra anterior llegará a los 8 millones 250 mil dólares. “Un año que un club no vaya a un torneo internacional es dinero perdido. Y esto pasa con los clubes grandes de la capital. Un año que no van a la Libertadores, es un año perdido. No saben de dónde van a sacar la plata, porque se han acostumbrado a vivir de eso”, explica Eduardo Flores, experto en marketing deportivo y director de Toque Fino.

De acuerdo con Flores, los clubes peruanos se han mantenido económicamente por tres vías principales: los derechos de televisión, las taquillas por localía y los premios por competencia internacional. “En promedio, esto es lo que hacen el 95% de los clubes de nuestro campeonato. Y cada porcentaje depende de cada uno. Los clubes de Lima, por ejemplo, basan su presupuesto en torno a estas tres aristas”, comenta Flores.

En el caso de la ‘U’, la pérdida de dinero por no competir en una torneo internacional como la Copa Libertadores significa un golpe económico que deben solucionar en el presupuesto del próximo año. La actual administración de Jean Ferrari armó un plantel para salir campeón este 2022 y, por consiguiente, clasificar a la copa; pero el año ha sido turbulento para los cremas y el objetivo fue cambiando de acuerdo a los momentos que atravesó el equipo durante el desarrollo del campeonato.

¿Hacia dónde apuntar?

Seis técnicos fueron los que se pusieron el buzo merengue este año (Gregorio Pérez, Edgardo Adinolfi, Manuel Barreto, Álvaro Gutiérrez, Jorge Araujo y Carlos Compagnucci), lo que de alguna manera demuestra cómo ha sido la temporada para el club. Sin embargo, ya pensando en lo que será la próxima temporada y a falta de dos partidos para terminar el Clausura, la ‘U’ ya designó a Compagnucci como la cabeza del proyecto deportivo para el 2023.

El técnico argentino fue ratificado recientemente por Jean Ferrari, administrador crema, para continuar en el cargo el siguiente curso. Y a partir de eso, se empezará a tomar decisiones deportivas respecto al plantel del próximo año. “Son 10 partidos que no pierde el equipo y como tal él tiene contrato por todo el 2023. Confiamos plenamente que el próximo año será un gran año para el club”, sostuvo el directivo.

Por lo pronto, el objetivo inmediato es ganar los últimos dos partidos en el Clausura y cerrar el año con la clasificación a la Copa Sudamericana. La ‘U’ es sexta con 57 puntos y solo le basta un empate para asegurar un boleto a ese torneo. Pero, más allá del puntaje, lo que necesita ver el hincha es rebeldía y capacidad de resolución de un equipo que se ha perdido en los últimos partidos. Revertir la actitud es el primer paso para pensar en lo que vendrá después: quedarse con los mejores y prescindir de aquellos que no dieron la talla.

“No me gustaría hablar de nombres porque no es el momento, lo cierto es que el próximo año apuntamos a salir campeón y para ello esperamos tener un equipo acorde al objetivo institucional”, apunta Ferrari al respecto.

𝗛𝗔𝗦𝗧𝗔 𝗘𝗟 𝗙𝗜𝗡𝗔𝗟 𝗣𝗢𝗥 𝗔𝗠𝗢𝗥 𝗔 𝗡𝗨𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢𝗦 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥𝗘𝗦 🎶🥁💛



Ya están a la venta las entradas para el partido ante @clubshuancayo.



🎟️ Cómpralas aquí ▶️ https://t.co/xg28yDRbyS#LlenoMonumental#YDaleU pic.twitter.com/QONYmRBnEx — Universitario (@Universitario) October 18, 2022





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.