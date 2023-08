Desde hace varias semanas se dio a conocer que Diego Gonzales Posada había decidido vender su acreencias del Fondo Blanquiazul y dar un paso al costado en lo que respecta a Alianza Lima. Así pues, en una reciente entrevista con El Comercio, el exdirectivo ‘blanquiazul’ habló largo y tendido sobre diversos temas, en donde explicó las razones que lo motivaron a dejar el club.

Gonzales Posada, que desde el 9 de junio dejó de pertenecer al Fondo Blanquiazul, manifestó su malestar de que los otros socios vendieran sus acreencias a personas que él no conoce. Asimismo, aclaró que muchas de las decisiones de estas personas no comparte, como la de designar a José Sabogal como nuevo administrador de Alianza Lima.

“Mis socios de manera inconsulta y no comprensible, decidieron vender sus acciones en el Fondo a una empresa, un tercero, cuyos accionistas no conozco. No sé quiénes son los nuevos acreedores, no conozco las decisiones tomadas y muchas de ellas no las comparto. Una de ellas fue nombrar a un nuevo gerente general en reemplazo de Fernando Salazar, el señor José Sabogal, sin haberme notificado ni consultado”, sostuvo.

“A partir del 9 de junio dejé de ser el presidente del Fondo, ahora son otras personas, a las que nadie conoce, que ahora toman el control del principal acreedor del club y son ellos los principales responsables de lo que ocurra. Es un reto grande porque le hemos dejado un club totalmente en azul, fortalecido y sólidamente consolidado institucional, económica y deportivamente”, remarcó.

Por otro lado, Gonzales Posada reveló que nadie lo citó cuando decidieron remover a Fernando Salazar como gerente general de Alianza Lima, para luego designar a Sabogal. Además, evidenció su molestia de que los nuevos acreedores del Fondo Blanquiazul no sean conocidos públicamente.

“En el despido del Sr. Salazar, no me convocaron para discutirlo como Fondo ni quién iba a ser el nuevo gerente general. Entonces ahí empezaron a haber cosas que yo no veía correcto en un buen gobierno corporativo y decidí dar un paso al costado. Si no puedo controlar el futuro de la institución que tanto quiero, entonces prefiero no estar. El problema es que no hay una cara visible de los que han comprado esas acreencias”, acotó.

Diego Gonzáles Posada estuvo en desacuerdo con la salida de Guillermo Salas. (Foto: José Rojas / GEC)





La salida de Guillermo Salas

En otro pasaje de la entrevista con la citada fuente, Diego Gonzales Posada habló sobre la renovación de Guillermo Salas como director técnico de Alianza Lima tras salir campeón nacional el año pasado y su posterior salida, de la cual no estuvo de acuerdo. “Él es un hombre de la casa. Campeón como jugador, asistente y técnico. Trabajó en menores por muchos años. Se le renovó la confianza y, si bien no logró el objetivo en la Libertadores, fue campeón del Apertura. No es que haya perdido todo. Entonces no estuve de acuerdo por cómo se fue”, puntualizó.





