Sporting Cristal sabía que su tarea más difícil en esta última fecha del Torneo Apertura era ganar en Cajabamba, y después de ahí pensar en extender su ventaja para no depender de otro resultado. Sin embargo, el 1-0 sobre Comerciantes Unidos quedó muy corto, lo cual permitió que Universitario festejara en casa tras derrotar por 4-0 Los Chankas. El lamento fue celeste y en la conferencia de prensa pospartido, Enderson Moreira trató de explicar lo sucedido en el Estadio Municipal Germán Contreras Jara.

En diálogo con los medios de comunicación, el director técnico de Sporting Cristal reflexionó sobre cómo perdieron el Torneo Apertura por diferencia de goles, una situación que goleó al plantel por todo lo que hicieron a lo largo del campeonato. “Fue un gol la diferencia apenas, es muy pequeña la diferencia, es mínima. El grupo está decepcionado, triste porque merecía mucho esta conquista”, sostuvo.

En esa misma línea, el entrenador brasileño apuntó hacia el mal estado de la cancha por la lluvia que azotó a Cajabamba durante el partido, algo que dificultó aún más el trámite ante Comerciantes Unidos. “Lamento profundamente. Hoy la cancha estaba complicada, la pelota estaba muy viva, difícil de controlar. Luchamos hasta el último instante para poder campeonar, pero infelizmente no lo conseguimos”, manifestó.

Por otro lado, el estratega de 52 años confesó que, por más que el resultado no fue el que esperaban y sus jugadores están decepcionados, necesitan levantarse rápido porque así es el fútbol. “Parece que todo acabó ahora, pero no acabó. Soy brasileño, estoy acostumbrado a ganar mucho y a perder también. Hay que levantar porque todavía hay otro campeonato, yo soy optimista por naturaleza”, añadió.

En cuanto al desarrollo del compromiso, Moreira mantuvo la calma y no lamentó lo sucedido en Cajabamba, por más que evidentemente su equipo no tuvo la tranquilidad para anotar otro gol y cambiar la historia. “No lamento nada, hicimos todo lo que era posible para ganar y fue un momento, muchas cosas pudieron haber acontecido”, acotó.

Finalmente, Enderson Moreira sacó lo positivo de este momento adverso y valoró el hecho de que, habiendo perdido a jugadores importantes por lesión –Yoshimar Yotún y Renato Solís, por ejemplo–, llevaron la definición hasta la última fecha. “Es difícil, pero lo más importante es poder mostrar rápidamente que somos capaces, perdimos en el Apertura a jugadores muy importantes y tuvimos respuestas positivas con otros jugadores. Hay más cosas positivas que negativas”, sentenció.

Sporting Cristal cerró su participación en el Torneo Apertura con 40 puntos, los mismos que Universitario pero con una ligera diferencia de goles a favor de los de Ate. En total, los bajopontinos registraron 13 triunfos, un empate y tres derrotas a lo largo del primer semestre de la temporada, marcando 44 goles y recibiendo 20. Veremos si siguen por ese camino después del receso del campeonato, o terminan fallando como en los últimos años.

Enderson Moreira está dirigiendo por primera vez fuera de Brasil. (Foto: Jesús Saucedo / GEC)





¿Cuándo empezará el Torneo Clausura 2024?

Luego de la definición del Torneo Apertura que tuvo a Universitario como ganador, la Liga 1 se detendrá aproximadamente por un mes y medio, debido a la participación de la Selección Peruana en la Copa América que se disputará en Estados Unidos. En ese sentido, el campeonato local sufrirá una para a a raíz de que algunos clubes tendrán jugadores convocados por Jorge Fossati, para completar la lista de 26 elementos que conformarán el plantel de la ‘Blanquirroja’.

Así pues, el Torneo Clausura comenzará en la segunda semana de julio. De momento, la Liga de Fútbol Profesional no ha anunciado la fecha exacta en la que arrancará la primera jornada del segundo certamen de la temporada. Eso sí, hay que considerar que el calendario de enfrentamientos será el mismo que en el Apertura, con la diferencia que los equipos que fueron locales ahora serán visitantes, y viceversa.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR