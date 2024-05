Alianza Atlético vs. Mannucci se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV, DGO, Claro TV, Best Cable y Zapping por la jornada 17 del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1. Este duelo está programado para el domingo 26 de mayo desde las 2:30 p.m. y se disputará en el Estadio Municipal Campeones del 36, ubicado en la ciudad de Sullana. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Alianza Atlético llega a este partido luego de perder por 2-0 en su visita a Los Chankas, en el duelo válido por la pasada fecha 16 del Torneo Apertura 2024. El cuadro andahuaylino fue ampliamente superior y golpeó en los momentos justos, quedándose con los tres puntos gracias a las anotaciones de Ángel Ledesma y Ademar Robles. La altura y su poca conexión en el centro del campo hizo de los sullanenses un equipo predecible.

El ‘Vendaval’ está pasando por un mal momento futbolístico y eso se ve reflejado en los resultados que ha cosechado en sus últimos cinco encuentros: cuatro derrotas y un empate. En ese sentido, debido a que este fin de semana jugará en casa, está obligado a ganar para no comprometerse en los puestos de descenso, especialmente porque el Torneo Clausura será más complicado.

Carlos A. Mannucci, por su parte, llega a este partido después de igualar sin goles con la Universidad César Vallejo, en una edición más del clásico trujillano. Al igual que Alianza Atlético, el ‘Tricolor’ está atravesando por una mala racha y suma dos derrotas y dos empates en sus últimos cuatro encuentros. El último triunfo de los de Milton Mendes fue el 2-0 sobre UTC, el pasado 20 de abril en condición de locales.

Hablan los protagonistas

Tras la derrota a manos de Los Chankas, Jeremy Canela dio la cara por Alianza Atlético y lamentó el mal resultado que se llevaron de Andahuaylas. Asimismo, apuntó a mejorar en el cierre del Torneo Apertura. “Sentimos una tristeza y una impotencia muy grande, pero debemos seguir trabajando para poder salir adelante en la última fecha del Apertura”, sostuvo en diálogo con L1 MAX.

Según la óptica del volante de los ‘Churres’, fueron superiores y merecieron al menos llevarse un empate. No obstante, no fueron capaces de traducirlo en el marcador. “Nos pone muy mal y muy tristes por no haber sacado al menos un punto acá, estábamos haciendo las cosas muy bien, fuimos superiores a ellos, pero lamentablemente no se pudo dar”, agregó.

En la vereda de enfrente, Alexis Cossio se refirió al 0-0 ante César Vallejo, en donde Mannucci tuvo momentos de buen fútbol, no logró capitalizar sus situaciones de peligro. “Siempre uno quiere ganar, hicimos todos los méritos para poder ganar, pero un punto siempre suma. Anímicamente nos sirve un montón, creo que hicimos el mejor partido del año”, manifestó en una entrevista con GOLPERU.

Alianza Atlético: últimos partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 19/05/24 Los Chankas 2-0 Alianza Atlético Liga 1 13/05/24 Alianza Atlético 0-1 Cienciano Liga 1 05/05/24 Sporting Cristal 2-1 Alianza Atlético Liga 1 28/04/24 Alianza Atlético 1-2 ADT Liga 1 23/04/24 Comerciantes Unidos 0-0 Alianza Atlético

Mannucci: últimos partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 19/05/24 Carlos A. Mannucci 0-0 César Vallejo Liga 1 11/05/24 Cusco FC 3-0 Carlos A. Mannucci Liga 1 04/05/24 Carlos A. Mannucci 1-1 Deportivo Garcilaso Liga 1 26/04/24 Sport Huancayo 1-0 Carlos A. Mannucci Liga 1 20/04/24 Carlos A. Mannucci 2-0 UTC

Alianza Atlético vs. Mannucci: últimos partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 02/09/23 Alianza Atlético 1-1 Carlos A. Mannucci Liga 1 16/04/23 Carlos A. Mannucci 1-0 Alianza Atlético Liga 1 20/10/22 Carlos A. Mannucci 2-2 Alianza Atlético Liga 1 19/06/22 Alianza Atlético 0-0 Carlos A. Mannucci Liga 1 28/08/21 Alianza Atlético 2-0 Carlos A. Mannucci

¿A qué hora juegan Alianza Atlético vs. Mannucci?

El partido entre Alianza Atlético y Mannucci está programado para el domingo 26 de mayo a partir de las 2:30 p.m., hora de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil, comenzará a las 4:30 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia, a las 3:30 p.m.; en México, a la 1:30 p.m.; mientras que en España, a las 9:30 p.m.

¿En qué canales ver Alianza Atlético vs. Mannucci?

El encuentro entre Alianza Atlético y Mannucci se disputará en el Estadio Municipal Campeones del 36 y será transmitido para todo el Perú a través de la señal exclusiva de L1 MAX (anteriormente conocida como Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, así como en su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz.

¿Dónde se jugará el Alianza Atlético vs. Mannucci?





