Alianza Lima arrancó con el pie derecho la temporada 2024, imponiéndose por 2-1 ante César Vallejo, en la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga 1. No obstante, si bien la institución blanquiazul se encuentra enfocada en su próximo reto (se medirá este domingo ante Alianza Atlético), los directivos del elenco íntimo buscan resolver un problema previo a la participación del equipo en la Copa Libertadores. Y es que a raíz de la suspensión del Estadio Alejandro Villanueva, el club victoriano alquiló el Estadio Nacional, recinto que solo estará disponible por algunas fechas. Ante ello, empezaron a buscar otros escenarios, aunque también se ha confirmado que acudirán al TAS para revertir dicha sanción.

Así lo dio a conocer Diego Guerrero, administrador de Alianza Lima, quien aseguró que el equipo legal de la institución blanquiazul ya se encuentra trabajando para defenderse en instancias internacionales. “Sobre la suspensión del estadio, creo que las resoluciones son cuestionables. Vamos a ir a instancias internacionales. Para Alianza el tema no está cerrado. Vamos a ir al TAS. Ya tenemos todo preparado y en los próximos días se sabrá más de ello”, señaló en una entrevista con RPP.

Cabe destacar que el club victoriano viene ejerciendo de local en el Estadio Nacional, recinto que solo estará disponible por algunas fechas. Ante ello, los directivos de la institución blanquiazul buscan opciones para disputar sus próximos retos. “Estamos viendo dónde ser locales. Tenemos el alquiler del Nacional en algunas fechas, pero en otras no se puede porque hay conciertos. Estamos buscando opciones”, añadió.

En relación al nivel mostrado por Alianza Lima en el arranque de la temporada 2024, Diego Guerrero se mostró satisfechó y aseguró que el técnico Alejandro Restrepo le ha dado mayor intensidad al plantel. “Se ha visto un Alianza con intensidad, algo que estábamos buscando hace un tiempo”, sostuvo.

Sobre Paolo Guerrero y la postura de los futbolistas en renunciar a la Selección Peruana

En los últimos días, se empezó a hablar sobre el posible arribo de Paolo Guerrero a la Universidad César Vallejo. Pese a que el ‘Depredador’ siempre mostró su deseo de retornar a Alianza Lima, todo parece indicar que su próximo destino sería Trujillo. Ante ello, el administrador del cuadro blanquiazul aseguró que han tomado la noticia de la mejor manera y aseguró que el delantero nacional seguirá siendo hincha del club.

“No es un golpe que Paolo Guerrero vaya a César Vallejo. Él es hincha del club y no dejará de serlo”, aseveró el mandamás íntimo sobre Guerrero, quien aún no brinda una respuesta al ‘Poeta’. Ojo, en estas últimas horas, Colo Colo es otro de los equipos que ha confirmado su interés para hacerse con los servicios del ariete incaico.

Finalmente, el administrador del club íntimo se refirió a la postura de los futbolistas en renunciar a la Selección Peruana, siempre y cuando no se modifique la limitación del número de inscripciones de futbolistas mayores de 21 años en escuadras de la Liga 1. “No hemos tomado una decisión. Somos respetuosos de las normas y que los jugadores estén bien”, sentenció.

La agenda de Alianza Lima

Luego de su debut con triunfo por 2-1 sobre César Vallejo (anotaciones de Cecilio Waterman y Catriel Cabellos), Alianza Lima ya piensa en lo que será su próximo gran desafío por la Liga 1, el cual lo pondrá cara a cara con Alianza Atlético, el cual registró un empate con Atlético Grau.

En ese sentido, los blanquiazules tendrán que visitar el estadio Campeones del 36, este domingo 4 de febrero a las 2 de la tarde. Tras ello, Alianza Lima recibirá a Universitario, en el Estadio Nacional (debido a la suspensión de siete meses sufrida por parte del estadio Alejandro Villanueva por el apagón en la final nacional de la temporada pasada).

El duelo entre los ‘compadres’ está pactado para el próximo sábado 10 de febrero sobre las 8 de la noche y contará con la transmisión exclusiva de Liga 1 Max (L1 MAX), canal que puedes contratar de manera individual y disfrutarlo en tu paquete de DirecTV, Claro TV y Best Cable.





