El último domingo, Universitario de Deportes sacó un importante triunfo frente a Carlos A. Mannucci, en Trujillo (Diego Dorregaray, Edison Flores, Andy Polo y Horacio Calcaterra firmaron el 4-0). Aldo Corzo fue uno de los más contentos tras el pitazo final de la contienda, el mismo que permitió que el campeón inicie con el pie derecho el Torneo Apertura; sin embargo, el defensor consideró que la misión en el norte del país no fue nada sencilla de conseguir, a pesar de lo abultado del marcador. Ojo, el próximo reto de los cremas será contra Atlético Grau, este sábado en el estadio Monumental.

“Gracias a Dios, se dio el triunfo. Hemos hecho una dura pretemporada y recién estamos soltando los trabajos. Los primeros minutos nos costaron, pero después agarramos el ritmo y el funcionamiento deseado por el comando técnico”, sostuvo el zaguero del combinado merengue en diálogo con los medios de prensa.

Aldo Corzo resaltó la entrega de sus compañeros para que Universitario de Deportes pueda sacar el resultado positivo ante Carlos A. Mannucci. El capitán del conjunto estudiantil confesó que fue clave el tanto del ‘9′ Diego Dorregaray en el inicio del cotejo.

“Anotar el gol rápido (por intermedio de Diego Dorregaray, a los cuatro minutos de iniciado el partido) nos ayudó. El equipo fue de menos a más, que es lo importante y esto nos sirve para llegar motivados de cara al siguiente partido”, agregó.

Es preciso señalar que Aldo Corzo cumple su octava temporada consecutiva con Universitario de Deportes, siendo ya uno de los referentes del actual equipo de Fabián Bustos, el mismo que no solo va por el bicampeonato nacional, sino también por un papel aceptable en la próxima edición de la Copa Libertadores.

La palabra del DT

Tras la goleada al cuadro tricolor, en el estadio Mansiche de Trujillo, el técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, no dudó en destacar la actuación de sus dirigidos, aunque también señaló que “no hay que perder la humildad. Hay que saber que el trabajo en el día a día es lo que nos posiciona”. ¿Qué más dijo el DT en conferencia de prensa postpartido?

El estratega argentino admitió que sus dirigidos pusieron en práctica todo el trabajo realizado durante la pretemporada, pero que “vamos a seguir yendo partido a partido y cada vez intentar para conseguir los resultados. Porque en definitiva, siempre lo más importante, más allá del funcionamiento, es el resultado”.

Además, Bustos agregó que “el final del primer tiempo fue bueno para nosotros, nos fuimos con dos goles, y en el segundo tiempo pudimos manejar un poco más la pelota, la posición territorial y el equipo terminó justificando el resultado. No me quedo con la diferencia, porque no hay tanta diferencia entre los dos equipos, hoy (domingo) tuvimos mucha efectividad y ellos no tanto”.





