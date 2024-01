El último domingo, Jairo Concha hizo su debut con Universitario de Deportes en la Liga 1 y dejó en claro que irá con todo para escribir nuevamente su nombre en la pizarra inicial de Fabián Bustos. Y si bien su estreno no se dio con un grito de gol, fue parte importante del 4-0 sobre Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo. Y es que el volante le brindó una asistencia a Edison Flores, quien con una excelente definición marcó el 2-0 momentáneo ante el conjunto ‘carlista’. Los otros festejos fueron de Diego Dorregaray, Andy Polo y Horacio Calcaterra.

En esta oportunidad, el volante estuvo en el terreno de juego hasta los 72′ (fue reemplazado por Horacio Calcaterra). Respecto a los números que registró en el inicio de la Liga 1, alcanzó 35 pases, tres centros y ganó hasta seis duelos. Ojo, el próximo desafío de los de Ate será contra Atlético Grau, este sábado en el Monumental.

“Importante empezar ganando. Muy contento por mi debut oficial en Universitario, a seguir por ese camino. Y dale ‘U’”, fue el mensaje que compartió el mediocampista nacional en su cuenta de Instagram tras el juego con Carlos A. Mannucci en el estadio Mansiche de Trujillo.

Es preciso señalar que Jairo Concha fue uno de los últimos fichajes de Universitario de Deportes en sumarse a la pretemporada. Los otros jugadores que sumaron al plantel son Sebastián Britos, Diego Dorregaray, Christofer Gonzales, Christopher Olivares y Segundo Portocarrero.

Ojo a un detalle, el mediocampista llegó a tienda merengue tras su paso por Alianza Lima, clásico rival de los cremas, en calidad de futbolista libre. Con relación a la Selección Peruana, tuvo participación en los amistosos contra Panamá y Jamaica en el 2022.

La palabra del DT

Tras la goleada al cuadro tricolor, en el estadio Mansiche de Trujillo, el técnico de Universitario de Deportes, Fabián Bustos, no dudó en destacar la actuación de sus dirigidos, aunque también señaló que “no hay que perder la humildad. Hay que saber que el trabajo en el día a día es lo que nos posiciona”. ¿Qué más dijo el DT en conferencia de prensa postpartido?

El estratega argentino admitió que sus dirigidos pusieron en práctica todo el trabajo realizado durante la pretemporada, pero que “vamos a seguir yendo partido a partido y cada vez intentar para conseguir los resultados. Porque en definitiva, siempre lo más importante, más allá del funcionamiento, es el resultado”.

Además, Bustos agregó que “el final del primer tiempo fue bueno para nosotros, nos fuimos con dos goles, y en el segundo tiempo pudimos manejar un poco más la pelota, la posición territorial y el equipo terminó justificando el resultado. No me quedo con la diferencia, porque no hay tanta diferencia entre los dos equipos, hoy (domingo) tuvimos mucha efectividad y ellos no tanto”.





