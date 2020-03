Se cansaron de él. Alianza Lima vuelve a estar en el ‘ojo de la tormenta’, luego de que se hiciera público un nuevo caso de indisciplina de Jean Deza. Ello habría colmado la paciencia de los jugadores del cuadro íntimo, así como del comando técnico, quienes ya no tolerarían más situaciones que afecten a la institución.

“Parece que el plantel ya se cansó con las indisciplinas, se sienten mortificados. Eso no pasaba hace años, más allá de las tardanzas de Kevin Quevedo. Esto perjudica a la institución”, sostuvo Diego Rebagliati, en el programa Al Ángulo.

Y es que, en menos de un mes, se difundió un nuevo video de Jean Deza junto a una conocida figura del espectáculo en una salida nocturna. Ello, sumado a los bajos resultados de Alianza Lima en el torneo local, habrían también enajenado los ánimos de los hinchas.

Decisiones técnicas

En conferencia de prensa, Pablo Bengoechea sostuvo que prescindirá de Jean Deza este fin de semana otra vez, aunque no hay una decisión definitiva sobre su situación. “Nadie ha dicho que va seguir ni que no va a seguir, lo cierto es que no va a estar el fin de semana. Me preocupa mucho más los tres puntos ante Deportivo municipal. El lunes o martes van a tener más noticias”, afirmó.

Alianza Lima buscará volver a la senda de la victoria este fin de semana, frente a Deportivo Municipal. El cuadro blanquiazul necesita los tres puntos, luego de la derrota ante Ayacucho FC, el fin de semana pasado. El duelo está pactado para esta noche a partir de las 8:00 p.m. en Matute.

