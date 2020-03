Nunca he tenido el placer de conversar con Jean Deza. Parece un tipo agradable, bastante alegre. Recuerdo que la primera vez que lo vi jugar fue en esa Sub 20 del 2013, en la que estaban Edison Flores, Renato Tapia, Cristian Benavente, Wilder Cartagena, Yordy Reyna, Miguel Araujo, y otros. Entre ellos, Deza sobresalía. La picardía, el pique, la quimba a velocidad en espacio reducido... Virtudes muy difíciles de encontrar en un solo jugador. Menos a los 19 años. La ilusión en su crecimiento –ya jugaba en Europa, en Eslovaquia– era grande mirando su futuro y el de la selección.

Ese mismo 2013 ficha por la San Martín y, a mitad de año, se va al Montpellier francés. En 2015 regresó a Perú para jugar por Alianza Lima. Se queda medio año en Matute, vuelve a Francia y después ficha por el Levski Sofía de Bulgaria. Firma por Sport Rosario en 2017 –no debuta por una sanción de la FIFA por no cumplir su contrato con el club búlgaro–; en 2018 lo ficha Sport Huancayo y en 2019 juega en UTC.

Recién en esos últimos dos años Deza muestra algo de la ‘chispa’ que se vio al inicio de su carrera. Antes no tuvo mucha continuidad y fue noticia más por sus escándalos.

La mayoría de sus compañeros de esa Sub 20 cosecharon carreras exitosas y algunos llegaron a la selección. Pero él se estancó, preso de su desenfreno y falta de compromiso con su profesión. Y eso último no es subjetivo, hay evidencia y registros. Su talento le ha brindado oportunidades, pero estas se agotan. ¿Puede cambiar? Espero sí, pero a diferencia de ocasiones anteriores, tiene que demostrar una intención. Porque si bien nunca he conversado con Jean Deza, con el paso de los años he podido conocer un poco de él. Y hay cosas que no cambian. Ojalá este no sea el caso.





