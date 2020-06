Alianza Lima espera reiniciar pronto sus entrenamientos presenciales y comenzar a trabajar en lo que será su regreso a la Liga 1 y la Copa Libertadores. Para ello, deberán seguir ciertos protocolos, los mismos que ya fueron puestos en marcha. Además, los de La Victoria ya tienen fecha probable de retorno a Matute, la misma que fue dada a conocer por su gerente deportivo.

Gustavo Zevallos estuvo en ‘La hora blanquiazul’, dando detalles de ello y de otros temas de coyuntura en el equipo ‘íntimo’.

¿Cuándo se reinicia el torneo?

El día jueves se inician las pruebas moleculares, van a ir a la casa de los jugadores, y aproximadamente se tarda una semana en entregar los resultados. La siguiente semana el día 22 de junio deberíamos iniciar los entrenamientos, que van a ser en EGB. Ese mismo día se les van a tomar las pruebas restantes. En grupos de 8 se les va hacer el triaje, y les van a tomar todos los controles, la temperatura y se les va hacer la prueba rápida. La primera semana de agosto o la última semana de julio se estaría empezando el campeonato.

¿Ya se definió si va a ser todos los partidos en Lima?

Nosotros pensamos que los equipos de Provincia deben tener una ayuda, traer a 30 personas en un espacio de 4 meses no es sencillo. Pero el haber establecido que se juegue en Lima ha sido una recomendación del MINSA y ha sido lo más atinado y responsable. Más allá que es la ciudad que tiene más infectados, hay más estadios y canchas de entrenamiento.

¿Mismo formato?

Si, los equipos van a empezar con su mismo puntaje del Apertura. Se va a jugar Apertura y luego Clausura que se repartirá en pares e impares. Al final los ganadores de cada grupo disputaran para que quede un ganador. Se enfrentarán ganador del Apertura, Clausura, y los dos de mayor puntaje acumulado.

¿Cómo quedan los partidos de Alianza en calidad de visita?

No se ha definido. Se está pensando que no tengamos ventaja pero la localidad creo que te la da tu público, tu hinchada. Nosotros hemos iniciado trabajo de reacondicionamiento en nuestro Estadio hace ya dos semanas con grass de invierno. La cancha está bastante mejorada, cubierta y verde y en 15 días va a estar en un muy buen estado.

¿Además la idea es jugar en las mejoras canchas para evitar lesiones?

Se había dicho que no íbamos a jugar de locales en Matute, esto no está definido. Nos encantaría poder jugar en un estadio con buen campo que facilite un buen juego, no solo está bien Matute sino EGB. Hay algunas mejoras en EGB por solicitud de Mario Salas.

¿Habrá algún tipo de refuerzo o incorporación por la extensión del Apertura?

La FIFA indico que los contratos podrían extenderse si se alargaba la Liga y el jugador está de acuerdo. En ese sentido, estamos evaluando y la plantilla de jugadores que tenían contrato hasta junio deberían continuar hasta octubre, eso lo tenemos que conversar con los jugadores.

¿Qué va a pesar con Federico Rodriguez y Balboa? Si no continúan Alianza, se piensa en alguna contratación?

Tienen contrato hasta fin de año con figuras diferentes, Balboa es préstamo y Federico no pertenecía a ningún club, así que estamos evaluando. En este momento no te puedo decir si van o no a continuar. Si te puedo decir que estamos muy contentos con los dos, han demostrado profesionalismo, y son dos muchachos bárbaros.

El Club ha cambiado su estructura. Ahora hay un área de scouting y ellos están trabajando y viendo las necesidades. Siempre están mirando características, números y videos, así que se está evaluando. Ya se están recomendado jugadores a Mario Salas y son reuniones en las que participo yo con Victor Hugo Marulanda y hablamos con Mario 2 o 3 veces a la semana. Mario es un técnico trabajador y obsesivo.

¿Cuándo llega Mario Salas?

Hoy día lunes 15 no tenemos una fecha. Eso lo está mirando la Gerenta General del club, no es un tema sencillo. El viene y tiene que hacer la cuarentena. En algún vuelo de repatriado tiene que venir.

¿Qué pasó con Jean Deza, fue un error haber apostado por él?

Jean tiene condiciones naturales, hubo muchas reuniones para que el venga al club con el Director Deportivo y Cesar Torres del Comité de Futbol, así que todos estuvimos de acuerdo. No sé si fue un error, es un chico con 27 años que ha tenido una serie de errores y situaciones extra deportivas que debe estar arrepentido, por la posibilidad de venir a un club modelo que permite tener una exposición nacional e internacional. La verdad que han sido situaciones extra deportivas y no solo una, ha tenido una llamada de atención, ha sido sancionado, suspendido, la verdad que hay un Comité de Ética que se reunieron y tomaron la decisión. Al final uno tiene que fijarse en los resultados y estos no fueron los mejores.

¿Deja esto una enseñanza a futuro de no traer jugadores de ese perfil?

Debemos tener para una próxima oportunidad más filtros, es un mensaje para que seamos más cautos y exploremos mucho más y no sucedan situaciones así, lo que no es bueno para la institución.

Está claro que el Club ahora tiene una nueva estructura, antes solamente funcionaba como un Comité de Fútbol y ahora no, como bien explico Juan Lopez en tu programa, participan las decisiones él, V.H. Marulanda, la persona del scouting. Entonces, hay otro tipo de información que antes no la teníamos, son estructuras de las grandes instituciones del mundo.

¿Y Ascues?

El problema solo es por la reducción. Lo ha manejado la Gerenta General con el Director Deportivo y no ha habido un acuerdo. Es una pena porque es un jugador que ha sido importantísimo para la institución pero surgió este inconveniente, y como bien saben ustedes, él en este momento no está con nosotros.

¿Es una opción Gabriel Costa o promociones de chicos de la reserva?

Vamos a incorporar un jugador si alguno sale, no tengo ninguna información sobre Costa, solo sé que tiene contrato uno o 2 años más.

¿Sabes algo de la sonada remodelación de Matute?

Hay planes y proyectos a mediano plazos, pero lo inmediato es mejorar algunas cosas en EGB, que los campos estén en buen estado. Hay mucha ilusión con un estadio de mucha capacidad, que albergue 50mil 60mil personas, pero no quiero ser irresponsable, hay que ser cautos y en este momento la prioridad son los protocolos de sanidad.

¿Solamente se van a jugar en Estadio o canchas como la de la USM que es una buena cancha?

La USM tiene recintos, tribuna, buenos vestuario, buena cancha, y no se necesita tribuna. He hablado con V. Villavicencio y Alvaro Barco y es un lugar donde podría jugarse sin ningún problema. Sobre las canchas, ojalá que las canchas tengan buen mantenimiento porque se van a jugar muchos partidos. Incluso no sabemos si se va a jugar en el Estadio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

André Pareja nos enseña los pasos básicos para controlar y manejar el balón en casa.