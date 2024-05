Reimond Manco

La carrera de Reimond Manco pintaba para muchos más, siendo el jugador con mayor proyección y futuro en los ‘jotitas’; sin embargo, sus problemas extradeportivos fueron su cruz y poco a poco perdió brillo. Se fue a PSV siendo muy joven, pero dos años después regresó al fútbol peruano, luego se fue a México, Qatar y terminó volviendo para pasar por diferentes clubes, llegando a jugar recientemente la Liga 2 y la Copa Perú, el año pasado. Tras quedarse sin equipo, incursionó en un torneo amateur como la Super Liga Star 7 y la famosa Kings League.

Si bien nunca anunció su retiro como tal, era claro que estar en dichas competencias alejadas del fútbol profesional lo hacían ver como tal, aunque él sostenía que se había tomado una pausa. Y luego de participar en la Kings League a inicio de año, el ‘Rei’ fue anunciado hace una semana como nuevo fichaje de Unión Comercio, marcando su regreso al fútbol profesional, y a la Liga 1 luego de dos años. “La gente dice ‘Ya está viejo’. Siempre dije que era un retiro momentáneo. Tenía muchas cosas en la cabeza. El fallecimiento de mi padre me pegó muy duro”, explicó el ‘exjotita’ de 33 años del porqué de su regreso.

Si bien Manco aún no debuta con el ‘Poderoso de Alto Mayo’, tendrá la responsabilidad de comandar al equipo en su lucha por no descender, para ello el ‘Rei’ deberá volver a ponerse en óptimas condiciones. “Volver con un reto importante es un fierro caliente, pero hay que asumir con responsabilidad. Entregándome al 100 % puedo dar mi granito de arena (…) No sé si sea la última oportunidad. Voy a jugar hasta que el cuerpo me dé. Obvio, yo voy a dejar el fútbol, no voy a esperar que él me deje”, señaló.

Jean Deza

El ‘Ratón’, al igual que Manco, tenía una gran proyección por su velocidad y buen juego con el balón, no por nada al Montpellier de Francia. Sin embargo, sus indisciplinas truncaron su camino y poco a poco también se fue diluyendo, las noticias de Deza dejaban de ser temas deportivos y pasar al plano extradeportivo. Regresó a Perú luego de una controversial travesía por Bulgaria y en la liga local se puso diferentes camisetas, condiciones siempre tuvo, pero el problema era otro, hasta que a finales del 2021 anunció su sorpresivo retiro a los 28 años.

Luego de estar en Carlos Stein y haber sido separado por indisciplina, Deza decidió colgar los chimpunes, pero no fue por mucho tiempo. Tres meses después, volvió para fichar por Unión Huaral, contrato que al final quedó sin efecto y recayó en ADT de Tarma ese año. Mucha expectativa había por el desempeño del jugador tras regresar del retiro y de la mano de Franco Navarro, tuvo un buen paso por aquel equipo, siendo pieza clave, marcando goles y asistiendo. Sus números fueron interesantes tal es así que para el 2023 Cienciano lo fichó.

Jean Deza juega ahora en Alianza Atlético (Foto: AAS)

Parecía que el fútbol le daba una nueva oportunidad luego de lo mostrado en Tarma; sin embargo, en Cienciano no duró mucho y fue separado por motivos extradeportivos. El año pasado cerró el calendario con Alianza Universidad de Huánuco de la Liga 2 y tras ello estuvo cerca de seis meses inactivo. De manera sorpresiva, Alianza Atlético de Sullana se hizo con sus servicios en marzo. Con los ‘churres’, el ‘Ratón’ solo ha jugado un partido, tiene una lesión que lo ha aqueja.

Jean Deza tras volver del retiro Partidos Minutos Goles Asistencias ADT (2022) 24 1825′ 5 - Cienciano (2023) 7 330′ - 2 Alianza Universidad (2023) 8 112′ - 1 Alianza Atlético (2024) 1 39′ - -

Paulo Gallardo

Otro caso sonado de manera reciente fue el de Paulo Gallardo, que a diferencia de los otros dos mencionados (Reimond Manco y Jean Deza) puso punto final a su carrera cuando recién daba sus primeros pasos en el fútbol. En 2019, y con 18 años, el joven delantero de Sporting Cristal sorprendió a propios y extraños al anunciar su decisión de alejarse del balompié por motivos religiosos. El atacante rescindió su contrato con los rimenses, pese a que la institución trató de persuadirlo, en un momento que iba a marcar su trayectoria: ya había debutado con el primer equipo y llevaba un gol.

Su decisión en un principio era alejarse del fútbol por una cuestión de fe por los próximos dos años, pero revocó su decisión a los meses, en agosto se había retirado y en octubre volvió a la reserva de Cristal. ““Al mes no sabía qué hacer, estaba sufriendo mucho y no dejaba de pensar en lo que hice. Por mi salud mental decidí regresar, pero no fui el mismo, mi estado físico tampoco, así que fue un cierre de año durísimo para mí. En lo personal, atravesé por situaciones muy duras y con mi familia también la pasé mal. Fueron momentos muy difíciles en mi vida”, recordó en su momento.

Paulo Gallardo integró la selección Sub 18, durante la era Gareca. (Foto: GEC / Archivo / Internet)

Gallardo cerró ese 2019 alternando con la Sub 18 de Cristal y al siguiente año fue cedido a Municipal, donde tuvo poca participación. En 2021, pasó a UTC,donde pudo jugar más y hasta anotar un gol. Sin embargo, su carrera nunca despegó como se esperaba, quedó libre al final de esa temporada y recién se volvió a saber de él este año, cuando fichó por Unión Huaral; para su mala suerte, el club perdió la licencia para participar en la Liga 2 y a sus 23 años su futuro es incierto.

Paulo Gallardo tras volver del retiro Partidos Minutos Goles Asistencias Municipal (2020) 5 120′ - - UTC (2021) 15 607′ 1 1

Mario Tajima

Luego de la aparición de Edison Flores y Andy Polo en aquella Libertadores Sub 20 del 2011, Universitario de Deportes apostó mucho por su siguiente generación al año siguiente, una ‘camada’ en la que destacaba Mario Tajima. Su gambeta, velocidad y manejo de balón lo proyectaban como la nueva gran promesa crema. Sin embargo, un año después de su debut en Primera, el habilidoso volante tomó una sorpresiva decisión: dejar el fútbol para retomar sus estudios en 2013.

Mario Tajima jugó el año pasado por Cantolao. (Foto: Agencias).

Con solo 19 años, Tajima sorprendió a propios y extraños al anunciar su retiro para perseguir sus estudios de Negocios Internacionales en Estados Unidos. La razón de su decisión era porque “le había perdido el gusto al fútbol cuando se volvió su trabajo”. Si bien ya estaba dispuesto a colgar los botines, la ‘U’ optó por darle seis meses de licencia para que explore otras facetas. A inicios del 2014, volvió al Perú y prefirió seguir con su carrera; sin embargo, no terminó por explotar, dejó Ate y pasó por diferentes equipos, como Municipal, Sport Boys, Mannucci y recientemente Cantolao, con el que el año pasado perdió la categoría. Actualmente, está sin club a sus 30 años.

Mario Tajima tras volver del retiro Partidos Minutos Goles Asistencias Municipal (2014, 2022) 16 306′ 1 5 Cienciano (2015) 32 2259′ 3 6 San Martín (2016) 17 527′ - 2 Ayacucho FC (2016) 11 521′ 1 - Sport Boys (2017, 2018) 45 3188′ 4 8 Mannucci (2018, 2019) 40 3216′ 1 3 Cantolao (2020, 2021, 2022, 2023) 70 4938′ 5 9





