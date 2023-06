Sin embargo, de un tiempo a esta parte, los últimos jugadores que salieron de Matute como promesa no han podido afianzarse, ni destacar como en anteriores casos. En algunos casos les ha costado dentro del mismo equipo; en otros, en el exterior. Por ello, en Depor, hacemos un repaso de dónde están los más recientes ‘potrillos’ del elenco íntimo, a dónde llegaron y cuáles son sus números hasta el momento.

Últimos ‘potrillos’

Kluiverth Aguilar

El joven lateral fue hace dos años el fichaje más caro del fútbol peruano (2 millones 800 mil dólares). Debutó con Alianza Lima en 2019 y de inmediato fue una alternativa más para la defensa. Ya en 2021, cuando tenía 18 años, fue contratado por el City Football Group, empresa propietaria del Manchester City, y aunque no se fue a los ‘citizens’, los dueños de su pase lo cedieron al Lommel SK de la Segunda División de Bélgica.

Sin embargo, desde su llegada a Bélgica, Kluivert Aguilar, ya de 20 años no ha gozado de la continuidad esperada. Desde que llegó al equipo, no ha podido afianzarse y la mayor parte de los partidos no ha salido en lista. Desde noviembre del 2021 hasta este año, solo ha disputado nueve encuentros. Poco se sabe sobre el futuro del joven lateral derecho, pero lo cierto es que su cesión con Lommel termina a fin de mes.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporadas Lommel SK (Bélgica) 9 - - 2021-Presente Alianza Lima 35 2 1 2019-2021

Didier La Torre

El caso de Didier La Torre fue similar. Con 18 años, debutó en el primer equipo de Alianza Lima en 2020 y al año siguiente fichó por el FC Emmen, donde ya estaba consolidado Miguel Araujo. El extremo jugó poco en tierras neerlandesas (tres partidos) y en 2022 aterrizó en el Osijek II de Croacia. Si bien allí disputó más partidos e incluso marcó un gol, a finales de ese año dejó el país balcánico para fichar por Gil Vicente de Portugal.

El exjugador de Alianza Lima recayó en la filial del Gil Vicente (Sub 23), donde esa temporada terminó jugando de a pocos. Este año, sumó un poco más de presentaciones, pero igualmente en la filial del elenco luso. Y como su contrato expiraba en junio, La Torre, ya de 21 años, decidió volver a la Liga 1 y reforzar a Cienciano de cara al inicio del Clausura, esto con la esperanza de recuperar ritmo, tener continuidad y reenfocar su carrera.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporadas Gil Vicente Sub 23 (Portugal) 11 - - 2023 Osijek II (Croacia) 12 1 - 2021-2022 FC Emmen (Países Bajos) 3 - - 2020-2021 Alianza Lima 2 - - 2020

Gonzalo Sánchez

El atacante peruano fue otro de los jugadores nacionales que llegó a Emmen FC, pero lo hizo recién el año pasado. Luego de cuatro temporadas con Alianza Lima y dos en Alianza Atlético de Sullana, Gonzalo Sánchez dio el salto al fútbol neerlandés. Sin embargo, no pudo disputar ningún jugó ningún partido oficial en la Eredivisie.

Se fue del Emmen FC sin poder sumar minutos y decidió regresar a Perú para fichar por Ayacucho FC. El delantero de 23 años aceptó el reto de jugar la Liga 2 y de momento viene teniendo continuidad y ya ha marcado gol con los ‘zorros’.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporadas Ayacucho FC 10 3 3 Presente FC Emmen (Países Bajos) - - - 2022-2023 Alianza Atlético 6 - - 2021-2022 Alianza Lima 29 1 2018-2021

Sebastián Gonzales Zela

Aunque jugó divisiones menores en Alianza Lima, sino el Centro Naval del Perú, Gonzales Zela fue otro prospecto íntimo. Llegó primero a Sport Boys en 2018 para formar parte de la reserva y alternar con el primer equipo. Llegó a debutar de manera profesional ese año, y en 2019 ya había marcado su primer tanto en la Liga 1.

Su envergadura (1.86 cm) lo hacían una gran promesa dentro del área, por lo que en 2020 fichó por Alianza Lima. Los íntimos le ofrecieron un contrato de tres años con la idea de llevarlo de a pocos. Si bien fue cedido a la San Martin en 2020, al año siguiente regresó a Matute, pero no convenció y volvieron a prestarlo a Ayacucho. Actualmente, juega a préstamo en Coopsol de la Liga 2.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporadas Coopsol 11 - 2 2023 Ayacucho FC 24 2 1 2022 Alianza Lima 9 - 2 2021 San Martín 20 3 2 2020 Sport Boys 26 3 2 2018-2019

Sebastien Pineau

Una de las más recientes ‘joyas’ de Alianza, canterano de la institución y protagonista del caso que más controversia generó entre dos países previo al último Sudamericano Sub 20 de este año (por disputar amistosos con Chile, pero decidir defender a Perú en el torneo). Pineau apareció en 2020 mientras seguía con su carrera en la reserva blanquiazul.

Su versatilidad en el área la llamaba la atención del elenco íntimo, por lo que al año siguiente, al promoverlo, lo cedieron a la UCV. Si bien no llegó a marcar goles, en 2022, regresó a La Victoria con el objetivo de sumar minutos. Sin embargo, solo pudo debutar con el primer equipo en los descuentos frente a Cienciano.

Este año, le llegó la oportunidad de fichar por Austin FC de la MLS. Y al no tener espacio en el primer equipo íntimo, Pineau, ya de 20, no lo pensó dos veces y se fue a Estados Unidos. Actualmente, está en la filial del elenco norteamericano (Austin FC), pero ya logró marcar dos goles.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporadas Austin FC II (Estados Unidos) 12 2 - Presente Alianza Lima 1 - - 2022 UCV 7 - 2021

Juan Pablo Goicochea

Es sin duda la más reciente puesta de Alianza Lima en el área. Juan Pablo Goicochea fue parte de la selección peruana Sub 20 de este año al lado de Sebastien Pineau. Aunque esa ‘sele’ no logró trascender, los íntimos tienen gran expectativa con el joven delantero de 18 años.

El año pasado, además de ser goleador de la reserva de Alianza Lima, destacó a punta de tantos en la Copa Mitad del Mundo que organizó Independiente del Valle en Ecuador. Su nombre se dio a conocer en la región y el elenco victoriano lo hizo debutar de manera profesional el año pasado. Este 2023, ha sumado escasos minutos, ya que tiene por delante a Hernán Barcos y Pablo Sabbag, pero no pierde las esperanzas de meterse en el equipo. Es el único de la lista que se mantiene en el club.

Clubes Partidos Goles Asistencias Temporadas Alianza Lima 2 - - 2022-Presente

