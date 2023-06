Pero que Reynoso haya usado el amistoso contra Japón para probar otras alternativas no es algo que deba sorprender. Desde que asumió como DT de la bicolor, el ‘Cabezón’ optó por realizar experimentos en algunos compromisos que no siempre salieron bien. Su intención era clara: encontrar opciones que sean posibles utilizar durante las Eliminatorias; sin embargo, esas mismas decisiones también fueron determinantes en los resultados y el entrenador deberá tomar decisiones antes del debut contra Paraguay en septiembre. ¿Cuánto arriesgó, cuánto falló y en qué acertó?

Línea de cinco ante Alemania

Contra Alemania, Reynoso diseñó un sistema ultraconservador con el 5-4-1, priorizando la marca por encima de la elaboración de juego. Jugó con tres centrales (Abram, Tapia y Araujo), dos laterales (López y Advíncula) y doble ‘6′ (Aquino y Cartagena), renunciando prácticamente al ataque. Solo Carrillo, Gonzales y Ruidíaz eran las cartas en ofensiva. Asimismo, Tapia jugó de central como lo hace en el Celta, pero no fue un acierto. Y lo sucedió fue lo contrario a lo esperado: Perú recibió los dos goles bajo ese sistema táctico y el técnico tuvo que cambiar sobre la marcha para intentar jugar, porque el rival nos había pasado por encima todo el partido. Nunca tuvimos la pelota y apostar por el contragolpe tampoco resultó, porque nos quedamos cortos de gente en ofensiva. ¿Cómo quedó el resultado? Fue una derrota por 2-0 que evidenció el mal planteamiento inicial de Reynoso.

López de extremo y Carrillo de ‘10′

Otra de las variantes utilizadas por Reynoso fue sacar a Marcos López de su posición habitual (lateral izquierdo) y colocarlo unos metros más adelantado, como extremos por izquierda. El jugador del Feyenoord cumplió esa función en el duelo contra Marruecos, donde tuvo una función mucho más ofensiva y demandaba asociarse con sus compañeros de mitad de cancha hacia arriba. Pero tampoco resultó, porque el rival atacó mucho y obligó a que López hiciera el recorrido para apoyar en la marca a Trauco, quien jugó como lateral en esa zona. Ofensivamente, a López le costó abrirse espacios por la banda izquierda o mostrarse en el juego para crear situaciones de peligro. Ese partido, la bicolor destacó por su buen planteamiento defensivo.

De la misma manera, Carrillo experimentó una posición distinta a la que acostumbra: jugar de ‘10′ en el amistoso contra Marruecos. No es una posición que desconoce, porque ya lo hizo bajo el mando de Ricardo Gareca anteriormente; pero esta vez fue diferente, porque inició las acciones siendo el encargado de crear el juego, haciendo la función de Cueva, quien no fue convocado en ese momento. A diferencia de otros experimentos de Reynoso, a la ‘Culebra’ no le fue mal: tuvo la pelota, intentó juntarse con los extremos para asistir a Lapadula y generar peligro desde su zona en el campo. Sin embargo, la bicolor perdió velocidad y peso ofensivo por la banda, sacrificó más de lo que ganó, y Reynoso cambió a Carrillo en el segundo tiempo. Eso sí, no sería una sorpresa si el DT vuelve a colocar al jugador de Al Hilal como ‘10′ en el futuro.

El doble ‘6′

Una característica de los equipos de Reynoso es jugar desde el arranque con doble volante de contención (doble ‘6′). Lo hizo en tres de sus ocho partidos hasta el momento como entrenador y los resultados no siempre fueron alentadores. Colocó a Tapia y Aquino en el amistoso contra México; después, puso a Aquino y Cartagena ante Paraguay; y luego repitió esa dupla frente a Alemania, cosechando un triunfo y dos derrotas. No obstante, más allá de los resultados, lo que le permite esta variante es darle equilibrio al equipo, sostener el orden defensivo para a partir de allí generar opciones en ofensiva ante rivales de mayor jerarquía. El problema es que la selección está acostumbrada a jugar con un contención y un mixto en el mediocampo, por lo que es clave alternar para tener variantes. Si se juega con doble ‘6′, Yotún sería el sacrificado; caso contrario, alinearía al lado de Tapia o Aquino, dependiente de la decisión del DT.

Cueva de extremo

Quedó claro tras el partido contra Japón que Cueva no puede jugar como extremo (sea por derecha o izquierda), le cuesta demasiado físicamente hacer el recorrido y ocupar los espacios. Ya no es el Cueva de antes, ese que tenía la libertad de andar por la cancha para inventarse una jugada distinta como lo hacía en la era Gareca (bajo el sistema 4-3-3). Hoy está lejos de su mejor versión y necesita mayor ritmo de competencia para recuperarse a sí mismo. Puede ser una opción por el medio, como mediapunta, detrás del ‘9′ y en un sistema 4-2-3-1; pero no actualmente está para ser titular. ‘Canchita’ Gonzales, por ejemplo, viene haciéndolo bien esa zona y, seguramente, será el ‘10′ en el inicio de las Eliminatorias ante Paraguay.

Con doble ‘9′

Contra Japón, fue la primera vez que Reynoso decidió juntar a Guerrero y Lapadula desde el arranque en un mismo partido. Jugar con doble ‘9′ significa tener mayores recursos en ofensiva, pero esa dupla necesita más minutos juntos para que pueda funcionar en el mejor de los casos. Lo que se vio ante los ‘nipones’ fueron intentos de asociarse para encontrar el gol. Guerrero retrocedió unos metros para asistir a Lapadula y viceversa, de manera que no terminen estorbándose entre sí. Por momentos funcionó y en otras ocasiones no resultó. El problema es el tiempo, ya que ese fue el último amistoso antes de las Eliminatorias. La decisión de continuar jugando con doble ‘9′ dependerá de Reynoso y de los experimentos que desee realizar cuando la clasificación al Mundial esté en juego.

