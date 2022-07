Ante Atlético Grau en Piura no fue la primera vez que Arley Rodríguez jugó en el once titular de Carlos Bustos como delantero: el ‘colocho’ ya ha jugado como ‘segundo punta’ en el 2021 en dos oportunidades. La primera fue ante Alianza Universidad en el estadio Alberto Gallardo, y la segunda frente a Cienciano en el Iván Elías Moreno. ¿Los resultados? los victorianos no perdieron: ganaron (2-0) y empataron (1-1), respectivamente. De hecho, ante los cusqueños fue Arley el que consiguió el tanto del empate. Y contra los huanuqueños pudo poner el 2-0 de chalaca.

Eso sí, en los dos partidos el colombiano tuvo un acompañante distinto. En el triunfo (Cienciano) estuvo junto al ‘Pirata’ Barcos y en la igualdad (Alianza UDH) con Aldair Rodríguez. Con este último, logró demostrar su mejor nivel, tal y como lo hizo en la primera fecha del Torneo Clausura 2022. Ante el ‘Papá’, en aquella oportunidad, Sofascore le brindó una puntuación de 7.3 gracias a su gol y su precisión en los pases que le dieron una efectividad de 85% con 17 entregas acertadas. Incluso, su anotación fue consecuencia del único remate que tuvo directo al arco en todo el partido.

Aun cuando Arley solo ha jugado de delantero en 3 de 44 partidos con la blanquiazul (seis en Copa Libertadores y 38 en la Liga 1), sus mejores números los ha conseguido en esa posición de ‘segundo punta’. ¿Será esta una de las razones por la que no ha logrado ganarse un puesto en el equipo titular?

Lo cierto es que Arley, como delantero, le brinda mayor movilidad al equipo. Es un futbolista que no solo espera el balón en el área sino que sabe atacar, crear espacios y jugar por la banda para generar jugadas y distraer a la defensa contraria. Cabe resaltar que en lo que va del año, Arley ha podido sumar apenas 656′ en 15 partidos en la Liga 1, solo seis fue desde el arranque. Su cuota goleadora, en tanto, está en deuda: apenas un gol en el clásico en el Monumental (4-2 victoria aliancista)

¿Arley Rodríguez o Hernán Barcos?

Una de las interrogantes que aparecieron después del encuentro ante Atlético Grau es si existe la posibilidad de que Arley Rodríguez reemplace a Hernán Barcos. Esto debido a la gran movilidad que tiene el colombiano en comparación de lo que puede ofrecerle al equipo el argentino de 38 años. La respuesta es sí.

Aunque no haya demostrado su experiencia como ‘9′ en el fútbol local, Arley ha disfrutado de esta posición cuando le tocó vestir la camiseta de Atlético Nacional de Colombia. De hecho, fue él quien le confirmó al programa Después de Todo de Movistar Deportes el gran pasaje que tuvo en su carrera como futbolista en esta zona del campo.

“Casi siempre he jugado como extremo, pero cuando estuve en Atlético Nacional y jugábamos Copa Libertadores, en el torneo local me tocaba ir de ‘9′ centro. He hecho varios goles en esa posición, al igual que como extremo, son posiciones en las que he jugado la mayor parte de mi carrera como futbolista”, aseguró el ‘íntimo’. También jugó como único punta en Independiente Santa Fe y Envigado, antes de venir a Perú para representar a Carlos A. Mannucci.

¿Juntos o separados?

“El viejo es muy inteligente. Lo ves corriendo con esas ganas, pero es más de posicionarse, por la misma trayectoria que tiene. Es una ayuda fundamental para el equipo”, aseguró Arley Rodríguez en mayo pasado. El colombiano agregó que la confianza que le transmite el ‘Pirata’ le permite jugar tranquilo, cada vez que le ha tocado acompañarlo en el ataque.

De esta manera, a pesar de que los dos pueden pelear el mismo puesto (9), también pueden complementarse y brindarle al equipo movilidad y experiencia al mismo tiempo. Pues juntos, Arley podría jugar como segundo delantero, más abierto a los espacios para generar jugadas de peligro, tal y como lo ha venido haciendo Wilmer Aguirre.

Futbolista Partidos Goles Asistencias Hernán Barcos 17 8 3 Aldair Rodríguez 16 2 2 Arley Rodríguez 15 1 4 Wilmer Aguirre 17 0 0

