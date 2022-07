Escándalo internacional. Brian Sarmiento tuvo un pasado por Real Garcilaso (hoy Cusco FC), en el que el futbolista argentino confesó haber sido testigo del acto más turbio jamás antes presenciado en el deporte, teniendo como grandes protagonistas a la Federación Peruana de Fútbol (FPF) y al árbitro Diego Haro.

“En Perú, cuando clasificamos a la semifinal (2015), el presidente (de Real Garcilaso) era medio boca suelta y decía que quería meterse en la FPF y le pusieron la cruz al club. Jugamos la primera semifinal de visitantes, contra Melgar, y en el segundo tiempo pido el cambio. Yo sabía que los árbitros allá son bien corruptos. Entonces, termina el partido y viene el juez corriendo y me saca la roja”, inició el relato del jugador.

Brian Sarmiento confirmó que su expulsión había sido dirigida, siendo esto confesado por el mismo juez principal de la contienda entre Real Garcilaso y Melgar, quien fue el polémico juez nacional Diego Haro.

“Yo estaba sentando en el banco y le pregunto, a lo que me dice ‘Discúlpame, pero ustedes no pueden salir campeones y te tenía que echar’. Me dio tres fechas. Si clasificábamos a la final, tampoco la iba a poder jugar”, agregó el relato del ahora futbolista del torneo de ascenso argentino.

Sarmiento denunció corrupción de Diego Haro. (Fuente: YouTube Ezzequiel)

Las polémicas en la vida de Haro

A pesar del gran número de situaciones incómodas y denuncias que Diego Haro recibió durante su etapa de árbitro, ha sido elegido como uno de los jueces FIFA que representan a Perú en los torneos internacionales; sin embargo, también ha acaparo críticas de futbolistas de élite a lo largo de su trayectoria.

Uno de ellos fue Arturo Vidal, quien no se mostró contento con una actuación del incaico en Eliminatorias, lo mismo que fue seguido por declaraciones de descontento por parte de Radamel Falcao y otros jugadores colombianos, sin contar la vez que fue destituido de la final de la Copa Libertadores de 2019, luego de hablar de uno de los finalistas en la previa del partido.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.