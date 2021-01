Trabajar duro para alcanzar sus objetivos no es ajeno a Yamir Edhu Oliva. Desde pequeño tuvo que apoyar a la familia, pero siempre con una sonrisa, con esa actitud aguerrida que también lo caracteriza en el campo. Su pase a Alianza Lima no fue un hecho a la ligera: se preparó desde los ocho años y hoy está dispuesto a darlo todo para sacar adelante al club y a sus sueños.

Edhu es el volante de 24 años que acaba de ser presentado en La Victoria y que en casi dos días ya siente que tiene otra vida: “Desde que apareció mi foto en las redes sociales, mi teléfono no ha dejado de sonar”. En casa, lejos de los RT, los likes y los mensajes de voz, es probable que hoy más que nunca se abracen por este presente pero sobre todo por el pasado. “Soy un chico bien trabajador”, nos dice. Lo que se necesita en La Victoria: gente que sude la camiseta.

Los antecedentes que van más allá de su etapa en Sporting Cristal o en la Universidad San Martín, que no se encuentran en YouTube o Soccerway, tienen registro en la memoria de la familia Oliva. Edhu fue el niño de ocho años que se probó en el Rímac con 10 soles prestados por un vecino, fue quien ayudó a su papá trabajando en una combi y hasta lavando carros en un car wash.

“Me ponía de cobrador y también acompañaba a mi mamá a un centro de Salud. Ella vende menús y recuerdo que me ponía a molestar a los doctores (risas). Ha sido muy difícil para mí, pero nunca nos faltó un plato de comida. Mi papá nos dio todo lo que podía. Fue una infancia bonita, pero también sacrificada”, contó el joven mediocampista que espera ganarse a toda la hinchada a base de esfuerzo.

Por ello, hoy valora más que nunca la oportunidad que le llegó desde tienda blanquiazul: “Llegar a un equipo grande te da eso: crecimiento. No me imaginé toda la dimensión en la que podía estar hasta que no se dé el fichaje. Y la verdad que estoy muy emocionado”.

Así fue el mensaje de Edhu Oliva en Instagram, tras conocerse su fichaje a Alianza Lima. (Captura)

Un recorte de periódico

“Siempre me ha gustado el fútbol y más si me pagan por hacer lo que más disfruto”, admite el nuevo refuerzo blanquiazul de 24 años, quien recuerda que todo empezó con un préstamo simbólico que le cambió la vida.

Edhu vivía en un barrio del Callao, junto a sus padres y hermanos. Una mañana, un vecino, que ya lo había visto jugar en los torneos de barrio, tocó su puerta con una noticia. “Me pasa la voz que en el periódico había pruebas en La Florida. Le avisa a mi mamá y… en ese momento estábamos de malas. La prueba estaba 10 soles y no teníamos, así que nos prestó para la prueba”, confiesa Edhu.

Y como cuando está sobre el césped, el volante tomó la decisión correcta: desde entonces, a pesar de los contratiempos que se le presentaron, su destreza con el balón hizo que pueda apoyar a los suyos: “El fútbol es todo para mí. Me cambió la vida y también la de toda mi familia”.

Yamir Oliva debutó a los 21 años en Sporting Cristal. (@ClubSCristal)

Un cambio radical

Pese a ser categoría 96′ logró ser seleccionado para ser parte del elenco de la categoría 95′ en Sporting Cristal. El club no solo le permitió continuar en el fútbol, sino también con los estudios. “Un tiempo falté porque no tenía para los pasajes. Pero me ayudaron con todo, con los pasajes, hasta con el colegio. Estoy muy agradecido con ellos”, explica Edhu con la institución que no solo apoyó en su desarrollo como futbolista.

Desde que fue aceptado a los ocho años, no paró hasta que llegó su debut, aunque casi no llega a cumplir ese sueño. “Ganaba menos que el sueldo mínimo y mi esposa en ese entonces salió embarazada. Con todo eso me ayudaba de las ‘estafas’ -así le llaman a los torneos de barrio- y me decía ‘si gano más en esos campeonatos, mejor me voy a dedicar a eso”, cuenta el nuevo fichaje de Alianza Lima.

Felizmente la palabra del profesor Pablo Zegarra - en ese entonces técnico de reservas - lo alentó a que continuara. Edhu tenía que incrementar sus ingresos y jugar en reserva no podía ayudarlo como esperaba; sin embargo, con su debut a los 21 años en Primera todo mejoró para él: “Después del debut, mi vida cambió totalmente. De ganar el sueldo mínimo a estar económicamente mucho mejor”, mientras sonreía por todo lo que ha pasado en los últimos años.

Yamir Oliva corrió 50 metros, bailó al defensa y definió como crack ante Ayacucho FC por la Liga 1, con la camiseta de San Martín.

Alianza Lima, un paso importante

Tras sumar 10 encuentros en Primera junto a Sporting Cristal, Edhu es prestado a Universidad San Martín, donde estuvo por tres temporadas y -como el propio volante narra- llamó la atención de más clubes. “Mi paso por San Martín nunca lo voy a olvidar. Gracias a ellos, estoy en un club grande como Alianza”, confesó el mediocampista, quien en la temporada anterior anotó tres tantos con la camiseta santa.

Sin embargo, para sacar adelante su sueño, el propio Edhu tuvo que inspirarse en historias de éxitos, aquellas que le recuerdan que no importa tu origen, sino tus sueños: “Siempre miro los videos de Riquelme e Iniesta. Más allá de que son buenos jugadores, he leído muchas cosas buenas. Y en lo de Riquelme ha pasado cosas similares a las que yo he pasado”.

Los objetivos con Alianza Lima son más que conocidos, pero Edhu considera que hay mucho más que ascender. “Estar en un equipo grande implica ganarlo todo y eso quiero con Alianza. Porque un grande merece estar arriba”, dice con toda firmeza. El reto está planteado: le toca volver a mostrar toda su fortaleza. Conociéndolo, es un futbolista al que le sobra el corazón.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





VIDEO RECOMENDADO

Ángel Comizzo retornó a Lima para empezar labores en Universitario. (Video: Canal N)