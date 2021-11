Alianza Lima no se duerme en sus laureles y a pocas semanas de que arranque la pretemporada, ya analiza qué perfiles busca para su equipo del 2022. Carlos Bustos tiene claro que quiere un refuerzo extranjero y este sería para reforzar el ataque y así sumar más goles.

Depor pudo conocer que la institución se encuentra en la búsqueda de un extremo o un mediapunta que acompañe a Hernán Barcos, más allá de la presencia de Jefferson Farfán y Wilmer Aguirre, quienes continuarán en el club la siguiente temporada. Por ello, la directiva recibirá prospectos e irá por candidatos.

Si bien el elenco blanquiazules fue el equipo que menos goles recibió en toda la campaña 2021 (18 tantos, 12 menos que César Vallejo y 32 menos que Binacional, el club más goleado), respecto al número de anotaciones a favor no quedó entre los primeros (marcó 39, 18 menos que Sporting Cristal), por lo que se quiere incrementar el nivel de ataque del equipo, a la espera de que el cuadro de La Victoria tenga más gol en la Liga 1 como en la Copa Libertadores.

Unos vienen, otros se van

Así como se analiza renovaciones y nuevos refuerzos para el equipo, también se estaría viendo quiénes no continuarán el próximo año. Entre los que figuran que no seguirán en el elenco íntimo son Jonathan Lacerda y Arley Rodríguez, pues no serían incluidos en el proyecto 2022.

Respecto a los intereses que tendrían en La Victoria figuran Raziel García, Arón Sánchez y Christian Ramos. En las últimas horas se conoció del acercamiento que tuvo la ‘Sombra’ con la directiva blanquiazul, tras descartarse su llegada a Ate.

Alianza Lima cerró el 2021 con el título nacional y un pase directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Los retos que le esperan son grandes, por lo que, además de renovaciones, también alista nuevas contrataciones para así completar su plantel; incluso, se tendría en mente amistosos en Estados Unidos.





