En medio de la alegría tras coronarse campeón de la Liga 1 2021, Alianza Lima compartió este lunes un firme comunicado en respuesta a las declaraciones de la congresista Isabel Cortez, que usó el nombre del club en una pregunta que se le hizo sobre el tema de las reuniones del presidente Pedro Castillo en una casa de Breña.

“El Club Alianza Lima ha tomado conocimiento de las declaraciones de la congresista Isabel Cortez, en las que insinúa que representantes de nuestra institución se habrían reunido con el Presidente de la República Pedro Castillo en una casa ubicada en el distrito de Breña”, fue el párrafo inicial del club.

“Al respecto, Alianza Lima desmiente categóricamente las expresiones vertidas por la mencionada parlamentaria, las cuales carecen de fundamento y dañan la buen imagen de nuestro club a pocas horas de haber conseguido el campeonato nacional de fútbol”, añadió la institución.

El comunicado de Alianza Lima.

Por último, la entidad victoriana lamentó las palabras de la parlamentaria y rechazó ese tipo de comentarios: “El nombre y la historia de Alianza Lima merecen el máximo respeto, por lo que lamentamos que una congresista de la República se exprese de manera tan ligera de nuestra institución. Comentarios de este tipo merecen todo nuestro rechazo”.

Lo que originó la respuesta de Alianza Lima fue lo que dijo la congresista mencionada horas antes, en diálogo con la prensa.

“Todavía no se sabe si son empresarios quienes han ido ahí (a Breña), de repente son los de fútbol de Alianza Lima, no sé. A ciencia cierta no se sabe quienes han ido ahí, hay que esperar a que se investigue. No podemos hacer comentarios adelantados mientras no haya una investigación clara”, aseguró.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.