En la primera fecha de la Fase 2, Alianza Lima derrotó 4-1 a Ayacucho FC. La alegría alrededor del cuadro de Carlos Bustos no solo era por empezar con el pie derecho el campeonato, sino el cómo se había dado. Por ejemplo, la reacción del plantel tras recibir un gol en el arranque y tener claro que encontraron en Hernán Barcos a un líder. Aquella jornada, el ‘9′ se puso la ’10′ y brindó tres asistencias.

Y si bien en la última fecha, los blanquiazules igualaron 0-0 contra Alianza Universidad, había tranquilidad alrededor de la escuadra porque se logró demostrar nuevamente que son un ‘cerrojo’ en el fondo. Incluso, Josepmir Ballón habló de ese detalle al final del encuentro.

“Me voy con una sensación positiva, no nos hicieron gol, es importante que mantengamos el cero con equipos difíciles. Es la parte a resaltar luego de no haber ganado”, indicó el volante en GOLPERU. Ahora, uno de los puntos fuertes a lo largo de la presente temporada, es el grupo que se formó...

Y a través de sus redes sociales, Alianza Lima envió un mensaje de motivación, justo a tres días de un duelo complicado. Sí, el cuadro victoriano se medirá con Sport Boys, que viene de derrotar a Ayacucho FC (2-1). Además buscarán cerrar una semana redonda por su aniversario 94.

“¡El grupo más fuerte que nunca! ¡Juntos y unidos!”, es el mensaje del club íntimo, a través de sus redes sociales. Ojo, desde lo deportivo todo hace indicar que el ‘profe’ Carlos Bustos no movería su pizarra para el choque de este domingo, contra el club chalaco.

Otra de las buenas noticias en Alianza Lima es la recuperación de Jefferson Farfán, quien volvería a hacer fútbol a partir de la próxima semana.













