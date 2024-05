Sporting Cristal vs. Alianza Atlético se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO vía Liga 1 MAX, DIRECTV, Best Cable, Zapping y Fanatiz por la décima cuarta jornada del Torneo Apertura 2024 de la Liga 1 Te Apuesto. Este compromiso está programado para el domingo 5 de mayo desde las 11:00 a.m. y se disputará en el Estadio Alberto Gallardo. Recuerda que podrás vivir el minuto a minuto, goles, mejores jugadas, estadísticas, alineaciones, cómo se mueve la tabla de posiciones y todas las incidencias a través de la web de Depor.

Sporting Cristal llega a este encuentro después de perder por 2-1 en su visita a la Universidad César Vallejo, por la pasada fecha 13 del Torneo Apertura 2024. Si bien los rimenses comenzaron ganando con la anotación de Santiago González y parecía que tendrían un duelo sencillo, Carlos Grados fue figura en la portería de los ‘Poetas’ y finalmente Jairo Vélez se despachó con un doblete para dar vuelta al marcador.

Un dato no menor es que, más allá de la derrota en Trujillo, existe mucha preocupación en tienda cervecera por el futuro de Yoshimar Yotún, quien salió lesionado del Estadio Mansiche aquejando un fuerte dolor en la rodilla izquierda. Los primeros exámenes arrojaron graves problemas en los ligamentos, pero esperarán a que baje la inflamación para hacerle más estudios y determinar su tiempo de recuperación.

Alianza Atlético, por su parte, llega a este partido después de caer por 2-1 en condición de local ante ADT, en el Estadio Campeones del 36. Los dirigidos por Jorge Espejo no pudieron hacer respetar su localía y sucumbieron ante la buena estrategia de los tarmeños, que se impusieron con los goles de Janio Pósito y Víctor Cedrón; Santiago Rebagliati puso el descuento para los ‘Churres’.

Hablan los protagonistas

Luego de la caída de Sporting Cristal en territorio trujillano, Martín Cauteruccio tomó la palabra y lamentó no haber conseguido el resultado que necesitaban para mantenerse en la punta del Torneo Apertura. “Pensemos en el partido que sigue que es el más importante. Es complicado cuando no se gana, pero tenemos que tener la cabeza tranquila, seguir trabajando. Sabemos que depende de nosotros”, sostuvo.

Asimismo, el delantero uruguayo, consciente de la importancia de Yoshimar Yotún en el esquema del equipo, lamentó su lesión en la rodilla. “Hay que esperar los resultados de los estudios, pero estamos con él y lo vamos a acompañar. Siempre se pierde sin él, es el capitán. Es la persona que impulsa al equipo a ir a más, pero tenemos la mentalidad de salir adelante”, agregó.

Del lado de Alianza Atlético, Adrián Fernández, su goleador y capitán, expuso su desazón por la derrota en casa ante ADT, esperando que puedan pasar página rápidamente y enfocarse en el cruce de este domingo ante los bajopontinos. “El resultado fue un cachetazo de realidad, fue una dolorosa caída en casa, aún no sé qué conclusiones sacar, pero hay que darle vuelta a la página”, manifestó el ariete paraguayo.

Sporting Cristal: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 29/04/24 César Vallejo 1-2 Sporting Cristal Liga 1 21/04/24 Sporting Cristal 2-0 Cusco FC Liga 1 15/04/24 Garcilaso 2-3 Sporting Cristal Liga 1 07/04/24 Sporting Cristal 4-0 Sport Huancayo Liga 1 31/03/24 UTC 1-2 Sporting Cristal

Alianza Atlético: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 28/04/24 Alianza Atlético 1-2 ADT Liga 1 23/04/24 Comerciantes Unidos 0-0 Alianza Atlético Liga 1 13/04/24 Alianza Atlético 2-0 Unión Comercio Liga 1 05/04/24 Universitario 1-0 Alianza Atlético Liga 1 31/03/24 Sport Boys 0-0 Alianza Atlético

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: últimos cinco partidos

TORNEO FECHA PARTIDO Liga 1 29/10/23 Sporting Cristal 3-0 Alianza Atlético Liga 1 11/06/23 Alianza Atlético 0-0 Sporting Cristal Liga 1 23/10/22 Alianza Atlético 0-2 Sporting Cristal Liga 1 25/06/22 Sporting Cristal 1-0 Alianza Atlético Liga 1 12/09/21 Sporting Cristal 5-2 Alianza Atlético

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético: posibles alineaciones

Sporting Cristal : Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Jostin Alarcón; Santiago González, Joao Grimaldo e Irven Ávila.

: Renato Solís; Jhilmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignácio da Silva, Nicolás Pasquini; Gustavo Cazonatti, Martín Távara, Jostin Alarcón; Santiago González, Joao Grimaldo e Irven Ávila. Alianza Atlético: Diego Melián; Alessandro Milesi, Horacio Benincasa, Jose Villegas, Aldair Perleche; Hernán Lupu, Federico Illanes, Hideyoshi Arakaki, Jeremy Canela, Rodrigo Castro; Nestor Fernandez.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

El encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Atlético está programado para el domingo 5 de mayo desde las 11:00 a.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a la 1:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 12:00 p.m.; en México a las 10:00 a.m.; mientras que en España a las 6:00 p.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?

El partido entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se disputará en el Estadio Alberto Gallardo y será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que también podrás vivir el minuto a minuto de este encuentro por la web de Depor.

¿Dónde jugarán Sporting Cristal vs. Alianza Atlético?





