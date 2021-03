Alianza Lima debutó con un empate en la Liga 1. Si bien la hinchada esperaba una victoria, el haber rescatado un punto tras poco más de 20 días de preparación es más que meritorio para la plantilla de Carlos Bustos, y así lo ve Hernán Barcos. Por ello, a través de sus redes sociales dejó un mensaje para los hinchas blanquiazules, para que sigan confiando en cada en cada uno de los jugadores.

“Feliz de volver a competir. Poder ayudar con un gol al equipo. Pero falta mucho. Esto recién comienza. A seguir luchando. Arriba alianza y vamos juntos”, publicó el atacante íntimo en su cuenta de Instagram junto a la foto de su celebración como ‘Pirata’ junto Pablo Míguez en el Alberto Gallardo.

Barcos fue el autor del segundo gol, luego de una falta en el área que generó un penal. A los 87′ el ‘Pirata’ disparó para un lado y el guardameta rival se lanzó al otro, colocando así el empate 2-2 a poco de que concluya el cotejo. Si bien se buscó tener la ventaja en el marcador, faltó precisión frente al arco, que a la postre mejorará con los entrenamientos del conjunto de La Victoria en el colegio de La Inmaculada.

Alianza Lima y Cusco FC mostraron las credenciales ofensivas en un encuentro que tuvo un importante vértigo a lo largo de los más de 90 minutos de juego, de un choque que acaparó con las expectativas de todos los amantes del buen fútbol.

Hernán Barcos envió un mensaje a los hinchas de Alianza Lima. (Foto: Instagram)

Análisis post partido

Asimismo, Hernán Barcos, uno de los refuerzos de Alianza Lima para esta temporada, fue el elegido para conversar con la prensa al término del choque ante Cusco FC. El atacante argentino fue honesto al admitir que el equipo pudo no estar a la altura, por la falta de tiempo de preparación, pero se sintió orgulloso por lo que hicieron sus compañeros en el campo en el primer duelo profesional de la presente campaña.

“A pesar de no haber hecho en estos 10-15 días de trabajo 90 minutos de fútbol, el grupo tuvo una entrega muy importante. Sinceramente, pensamos que íbamos a estar peor. La verdad, estoy contento con la entrega del grupo. El resultado... puedes ganar, puedes perder, pero la entrega del grupo nosotros no la negociamos y eso es lo que me deja tranquilo. Cuando nos pongamos bien, bien, este grupo va a dar que hablar”, comentó Barcos a GOLPERU.





