Con un ojo en casa y otro en los rivales. Roberto Mosquera se mostró más que conforme con las actuaciones que viene completando Sporting Cristal en lo que va de la presente temporada, en la que han encadenado tres victorias en la misma cantidad de partidos. Además, confesó que existe un jugador con el que quiso contar para 2021, pero que las exigencias de la directiva en la parte económica evitaron que su deseo se cumpla.

“Nos hemos equivocado poco al armar el equipo. Me hubiese gustado que se quede Kevin Sandoval, pero a veces los temas de presupuesto son tiranos. Nosotros hemos llegado a un equipo que tenía problemas y los solucionamos. Nos adaptamos y le encontramos posibilidades a los jugadores. Yo escucho comentarios y críticas. Trato de defender una forma de jugar que me llevo a tres mundiales. No cambié de idea, no por testarudo, sino que nos gusta agradar y dar un buen espectáculo”, sostuvo en diálogo con Barrio Fútbol.

Por otro lado, Roberto Mosquera es consciente de que su agenda varió un poco con la inclusión de Alianza Lima al grupo que integra, aunque también reflejó su alegría al medirse con la escuadra blanquiazul a la que vio que tuvo buenos aciertos en su primer partido por la Liga (2-2 ante Cusco FC) de este martes.

“Que bueno que hayamos tenido éxito en la parte deportiva. Sporting Cristal vivió casi 60 años con una cervecera que proveía permanentemente, pero ahora se busca hacer algo autosostenible. Por otro lado, Alianza Lima, me gustó, está haciendo un buen trabajo el profesor Carlos Bustos. Siempre es grato jugar contra ellos por los trámites sostenidos de buen fútbol. Nos prepararemos como contra todos”, finalizó el experimentado entrenador nacional.

Las cifras de Sporting Cristal que invitan a soñar

Sporting Cristal ha tenido un arranque más que bueno en la presente temporada de la Liga 1, certamen en el que ya acumula tres triunfos en la misma cantidad de presentaciones, demostrando un poderío ofensivo más que importante y una defensa sólida, la misma que ninguno de sus oponentes pudo batir a lo largo de los 90 minutos de duración de cada juego protagonizado por el elenco dirigido por el profesor Roberto Mosquera.

Deportivo Binacional, Sport Boys y Alianza Universidad de Huánuco han sido los equipos que sufrieron de la buena racha del cuadro celeste, siendo únicamente los rosados quienes pudieron presentarle algo de pelea a los rimenses a lo largo del compromiso que tuvo a los de La Florida como ganadores por la mínima diferencia. En los otros dos cotejos, los bajopontinos no pasaron apuros, dejando en claro que esperan quedarse con el bicampeonato nacional.

