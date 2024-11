La Liga 1 Te Apuesto 2024 llegó a su fin hace un par de días, pero la forma cómo Alianza Lima dejó escapar la posibilidad de extender el campeonato a unos playoffs continúa trayendo cola. Los íntimos perdieron ante Cusco FC por 2-1 en Matute, lo que generó el malestar de sus hinchas. Diversas voces han dado su opinión sobre los errores de los blanquiazules en este campaña y una de las más recientes es la de Ulises Guallanez, agente del técnico Cristian Diaz, quien tuvo un lío con el club victoriano a finales de julio por un contrato firmado. que finalmente no llegó a efectuarse.

Ulises Guallanez lamentó que el elenco blanquiazul no lograra el título, pero aseguró que con Cristian Diaz en el banquillo la historia hubiese sido otra por un tema de convicción a su proyecto. Desafortunadamente, para el entorno del técnico argentino, nunca llegó a ponerse el buzo de Alianza Lima y el cargo fue ocupado por Mariano Soso, quien se quedará en La Victoria hasta el próximo año.

“Primero le diría que se perdieron de salir campeones en el año de la ‘U’, porque estábamos convencidos que con ese equipo éramos campeones. Esto no es una antipatía al técnico de turno, es un tema de moral nuestro, que estábamos convencidos que el objetivo lo lográbamos”, dijo el agente en Radio Ovación. Todo esto sin perder el foco sobre la actual denuncia que tienen contra el elenco blanquiazul.

“Este tema no es personal, no hay malas intenciones, no hay enseñamiento, si no es una cuestión, de hacer respetar lo que se firmó, creo que cualquiera entendería, que acá hubo negligencia, y nosotros fuimos los damnificados de esta situación”, comentó el agente sobre el incumplimiento de contrato que sostienen. Justamente, sobre este tema, Guallanez reveló que el fallo se conocerá en los próximos días.

“El fallo estaría próximo a salir, en cuestión de días se resuelve. Alianza Lima no compareció, así que se van a basar solo en las pruebas presentada por nuestra parte.. Al cien por ciento se van a basar en las pruebas que presentamos en la denuncia [...] Nosotros pedimos que estas cosas no vuelvan a ocurrir, estaría muy bueno que el caso Cristian Díaz quede marcado como un buen precedente y sea un buen ‘tirón de orejas’ para que otro entrenador no pase esta misma situación, ojalá se marque un buen precedente”, aseguró.

El agente de Cristian Díaz recordó que esperan que la sanción sea ejemplar; hace un par meses Depor se contactó con el abogado del DT, que reveló que buscaban un castigo para Bruno Marioni; Guallanez confirmó lo dicho. “Hemos pedido cuatro años de inhabilitación en el cargo [a Marioni], además hemos pedido el dinero que hemos arreglado del contrato, y después que FIFA haga lo que tenga que hacer, pero no hemos pedido algo específico algo en contra del club”, añadió.

El agente de Díaz recordó cómo fue el lío

Ulises Guallanez hizo memoria para recapitular cómo fue el problema con Alianza Lima, luego de que el club decidiera retroceder en su intención de contratar a Cristian Díaz, quien previamente ya había renunciado a Deportivo Morón por el acuerdo con el club íntimo. “Hubo incumplimiento de contrato, por no ponerlo en funciones y por la negligencia de todo lo vivido, por haberlo hecho renunciar en un club, en donde él estaba cómodo y no darle las funciones que rezaba el acuerdo que tenían ambas partes”, señaló.

“Tras la firma, a los tres días un abogado con poder de Alianza nos contactó y nos dijo que por fuerza mayor, que no podrían defender la integridad física del entrenador, que no estaban dadas la seguridad y un montón de cosas, como si el país estaría en estado sumamente grave, puras ‘pavadas’ que no tenían nada que ver con la decisión que ellos habían tomado”, sostuvo el agente del actual técnico de Cienciano.

Por su parte, el agente dio a conocer qué le dijo Bruno Marioni luego de que la directiva blanquiazul decidiera retroceder en la idea de contratar al entrenador. “Por una orden desde arriba, que Cristian Díaz no tenía que llegar, y que él no tenía que ver con eso, y lamentablemente a nosotros no nos importa la interna que manejan entre ellos o si se arrepienten, nosotros ya habíamos hecho todo los que nos pidieron. La negligencia es lo que más pesa en esta cuestión”, mencionó en Ovación.





