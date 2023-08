Conseguir una victoria en casa resulta casi una obligación para los íntimos por tres motivos. El primero y más urgente es tratar de escalar en la tabla del Torneo Clausura, considerando que se encuentra en el noveno lugar con 9 puntos y los líderes (Sporting Cristal, FBC Melgar y Universitario) le llevan cinco de diferencia. Por otro lado, es un encuentro en el que podría volver a la imbatibilidad de local, ya que Alianza Lima ganó todos su partidos en Matute, excepto en los empates ante la ‘U’ y los celestes.

Asimismo, cabe recordar que le restan cuatro salidas complicadas en altura y los puntos en Lima no tienen margen de error. Por último, ganar este sábado sería el contexto ideal para dar inicio a la era de Mauricio Larriera, considerando que debutará en la siguiente fecha y esperan que, para entonces, no exista la presión de tener una racha de partidos sin ganar.

El último once de Nixon Perea

El partido ante el cuadro cajamarquino será el último de Nixon Perea como entrenador interino al mando de los blanquiazules. Para dicho encuentro, el técnico colombiano repetirá el mismo planteamiento que en su primer partido ante la Universidad César Vallejo y continuará usando tres defensores centrales en el fondo bajo el sistema 3-4-2-1, aunque con distintos intérpretes.

En el arco la presencia de Ángelo Campos en una certeza. En la línea de tres se mantendrían Carlos Zambrano, Pablo Míguez y Santiago García, respectivamente. El mediocampo estará dividido con Josepmir Ballón y Jesús Castillo hacia el centro, mientras que abierto por la derecha irá Aldair Rodríguez y por la izquierda, Bryan Reyna.

Cabe resaltar que Jairo Concha no será inicialista debido a un malestar que arrastra desde el último jueves que no es de gravedad. Por tanto, en su lugar irá Gabriel Costa acompañando a Christian Cueva, quienes jugarán detrás del 9, Pablo Sabbag en reemplazo de Hernán Barcos, quien no será considerado para el encuentro por temas personales. Con ese once, Alianza Lima espera reencontrarse con el triunfo.

A primera vista

Mauricio Larriera, nuevo entrenador del conjunto íntimo, estará presente en el encuentro entre Alianza Lima y UTC. Desde su lugar en el palco, el estratega uruguayo de 52 años tendrá su primer acercamiento con el plantel blanquiazul que dirigirá de aquí en adelante. Asimismo, será el marco de su reencuentro con el estadio y la hinchada victoriana que conoció en el 2007, cuando fue asistente técnico de Gerardo Pelusso.

Según se tiene planificado, Mauricio Larriera arribará a Lima junto a parte de su comando técnico este sábado 5 de agosto por la mañana. Unas horas después, se dirigirá al estadio Alejandro Villanueva para ver de cerca al equipo que comandará en busca del tricampeonato nacional.

