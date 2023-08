Si hay alguien que se ganó el respeto del grupo entero en Alianza Lima, es Guillermo Salas. El DT nacional sigue siendo noticia tras su salida del combinado victoriano, acumulando palabras de agradecimiento por parte de Gino Peruzzi, quien decidió tomarse un tiempo para hablar sobre el término contractual del estratega con el club íntimo.

“Estamos dolidos por la salida de ‘Chicho’ porque no es algo lindo y no sé si se lo merecía, pero fue una decisión de la gerencia porque pensaron que era lo mejor. Estamos agradecidos con él y su comando técnico porque conseguimos cosas importantes”, sostuvo el defensa en diálogo con ESPN.

Por otro lado, Gino Peruzzi confirmó que las lesiones son cosa del pasado y que ya se encuentra trabajando a la par con el resto del plantel de Alianza Lima con miras a los próximos desafíos que tendrán en la presente edición de la Liga 1 Betsson.

“Me siento bien, como para jugar 90 minutos. Obviamente, no al ritmo de antes, pero eso se agarra, precisamente, con volver a la competencia. Estoy a disposición de Nixon Perea. Sabemos que no podemos perder más para pelear por el Torneo Clausura, pero estamos muy tranquilos, acá no hay crisis”, agregó.

El lateral derecho de Alianza Lima también descartó que haya llegado en malas condiciones al equipo de La Victoria, haciendo una comparación entre las lesiones que sufrió desde su llegada al fútbol peruano, las mismas que ocasionaron que se pierda partidos importantes con el club íntimo.

“Hace unos meses, antes del partido con Libertad, sufrí una lesión en la rodilla (...) Anteriormente, tuve una en el tobillo, así que nada que ver una con la otra. Antes de ello, venía jugando y siempre estuve disponible. Gracias a Dios ya estoy recuperado y a la órdenes del DT”, finalizó el defensa.





