Alianza Lima decidió pronunciarse públicamente respecto a las condiciones del fichaje de Jefferson Farfán y resaltaron que el futbolista siempre fue claro respecto a su estado física. El comunicado de los ‘Blanquiazules’ fue publicado tras las declaraciones de Hugo Blácido, exmédico del club, quien reveló que la ‘Foquita’ no pasó por evaluaciones antes de firmar.

De acuerdo al documento emitido, la institución de La Victoria manifiesta que el experimentado futbolista “fue transparente al señalar que no se encontraba al cien por ciento de su condición física y que iba a requerir un proceso de rehabilitación, pero no le impediría jugar los partidos de la Liga 1″.

Además, Alianza Lima destacó que “el Dr. Hugo Blácido no hizo ninguna objeción al proceso de incorporación de Jefferson Farfán. Prueba de ello es su permanencia en el club hasta diciembre del 2021″.

Por otro lado, la directiva victoriana también informó que la lesión actual de la ‘Foquita’ se dio jugando con la Selección Peruana y por ello sigue llevando un proceso de recuperación de cara al Torneo Clausura. A la vez, desde la institución victoriana mostraron conformidad por la campaña de ‘Jefry’ en el 2021, tanto por el aspecto deportivo (título nacional) como por los ingresos económicos.

Alianza Lima aclara las condiciones del fichaje de Jefferson Farfán.

Declaraciones de Blácido sobre Farfán

Hugo Blácido, exmédico en el cuadro de La Victoria, declaró sobre el fichaje de Farfán en entrevista para TV Perú. “Yo le hice un examen cuando ya estuvo en Alianza Lima, pero cuando llegó al club no le realice o no se le realizó ningún tipo de prueba. Farfán sabía sobre la magnitud de su lesión y en una conversación que tuvimos, le expliqué todo y me confirmó lo que tenía”, indicó el doctor.

“Las veces que conversé con José Bellina (gerente deportivo), le manifesté que a todo jugador que llegara, debíamos hacerle el examen respectivo. Con Jefferson no se hizo la evaluación inicial. Normalmente, cuando un futbolista llega a una institución, en este caso Alianza Lima, se hacen los exámenes pertinentes, es lo correcto”, finalizó el galeno.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.