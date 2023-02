El cuadro ‘íntimo’, que debía enfrentar el domingo a Cristal, sacó un comunicado dando sus razones por las que decidió no jugar. “La FPF pone en riesgo la recuperación económica de Alianza Lima”, señalan. Al respecto, indicó que “entiende y asume” que los derechos de transmisión están a cargo de la FPF, pero también este último “conoce perfectamente las condiciones de los contratos que el Consorcio del Fútbol Perú (CFP), pues percibe el 10 % del total de los ingresos desde hace casi una década”.

Los victorianos, a su vez, mencionaron que “el contrato de Alianza Lima con el CFP, que culminó en diciembre del 2022, cuenta con una Cláusula de Renovación Preferente, que, de no respetarse, conlleva a una deuda de 70 millones de dólares que deberá ser asumida por el club”. En medio de este complicado panorama, la FPF buscaría reunirse con los clubes implicados a fin de llegar a un acuerdo y que el torneo se desarrolle con normalidad; sin embargo, desde tienda aliancista no hay ánimos de reunirse.

Mientras esto ocurre, la cuarta fecha del torneo es este fin de semana y Alianza debería enfrentar a Sport Boys. De momento, no hay certeza de que los dirigidos por Guillermo Salas vayan a presentarse al encuentro. Y es que están en una encrucijada, consumar su segundo ‘walkover’ y descender o jugar y ser sancionados por una cifra de 70 millones de dólares, como estipula el contrato con el CFP.

Difícil situación

Ya consumado su primer ‘walkover’ frente a los ‘rimenses’, Alianza están en riesgo de descender a la Liga 2 si no se presenta este fin de semana, de acuerdo con las bases del torneo. Según el artículo 116, “si un club incumple la programación omitiendo presentarse a jugar en dos fechas, sean consecutivas o alternas, descenderá automática a la categoría inferior inmediata, perderá por walkover, sus partidos restantes y los puntos correspondientes, adjudicándose el marcador de 3-0 en favor de sus rivales.”.

No solo eso, ya de por sí, los victorianos deberán pagar una multa de 148 500 soles (30 UIT) por no jugar ante Sporting Cristal. De no presentarse ante Sport Boys, no solo podrían descender, sino que el monto que tienen a deber aumentará, pasaría de 30 UIT a 50 UIT, lo que equivale a 247 500 soles, cuantiosa suma de dinero que saldría de las arcas ‘íntimas’.

Si el descenso inmediato y una multa importante fuera poco, el castigo para Alianza, o cualquiera de los otros clubes que acumulen dos fechas sin jugar, no termina ahí. De acuerdo al artículo 117 del torneo, si algún equipo desciende por ‘walkover’ no podrá retornar a la Liga 1 en los próximos tres años; es decir, recién en 2027 podrían a jugar en Primera División.

“El club que pierda la categoría quedará impedido de retornar a la Liga1 durante los siguientes tres (3) años. Su retorno a la Liga1 queda supeditado, además, al pago previo de las multas pendientes, al cumplimiento de las sanciones impuestas, así como lograr nuevamente el derecho al ascenso de acuerdo con las disposiciones vigentes sobre el particular por parte de la FPF”, señala el artículo.

Entre la espada y la pared

En el comunicado de Alianza dejan a entender que no están en contra de que la FPF haya firmado un acuerdo con 1190 Sports, para ser la empresa que transmita los partidos, sino que no le permitan cumplir con su contrato con el Consorcio del Fútbol Perú para evitar la multa de 70 millones de dólares , que señalan como la cláusula de renovación preferente que tuvieron con CFP.

Alianza quiere que se le respete su acuerdo con el CFP, pues será el contrato más grande en la historia de Alianza Lima. Además, sus partidos podrán ser vistos de manera internacional, generando un ingreso importante nunca antes visto en el cuadro ‘blanquiazul’ “Para esta renovación, el CFP ha generado una alianza con Disney+ (StarPlus) y ofreció el contrato más beneficioso en la historia de Alianza Lima, por un periodo de 12 años, lo que permitirá cumplir los ambicioso objetivos de crecimiento institucional y deportivo planteados”, indicaron.

Mientras que el acuerdo de la FPF con 1190 Sports no les genera confianza. “La FPF propone un contrato de un año con 1190 Sports, que ofrece como única garantía una carta de 777 partners, dueño del 40 % del negocio. 1190 Sports comercializará o revenderá los derechos de transmisión, pues no son dueños de una señal de televisión y deben generar sociedades”, señalaron en su comunicado.

Alianza Lima debe presentarse ante Sport Boys para no descender por su segundo ‘walkover’, pero de ser así podría enfrentarse a una demanda del CFP. Romper el vínculo que tiene con el Consorcio Fútbol Perú llevaría a los ‘íntimos’ a pagar 70 millones de dólares. De momento, hay incertidumbre en cuál será el siguiente paso de los victorianos, pero sin duda en ambos escenarios, el club sale perdiendo.

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.