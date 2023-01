“Santos aseguró una importante victoria en el proceso que involucró al jugador peruano Christian Cueva y al Club de Fútbol Pachuca de México. El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó la decisión de la FIFA, condenando al atleta a una indemnización por despido unilateral, sin causa, a su salida al club mexicano a principios de 2020″, detalló el club brasileño a través de un comunicado en su página web.

Esta resolución del TAS, valida -aunque con un monto menor- la sanción brindada inicialmente por la FIFA y la Cámara de Resolución y Disputas en el 2020, que obligaba el pago de más de 7 millones de dólares -más un 5% de interés a partir del 8 de junio del 2020- al cuadro brasileño.

Como se recuerda, Christian Cueva y su defensa argumentaban que tenían motivos justos para la terminación del contrato con Santos FC debido a faltas de pago, separación del equipo y falta de registro en el Campeonato Paulista 2020. No obstante, el elenco brasileño decidió irse a los tribunales deportivos detallando que no existió exclusión del futbolista al torneo en curso, pues este regresó de vacaciones “alegando dolores musculares”.

Cabe resaltar que Cueva llegó a Brasil en el 2019 en condición de préstamo -por 7 millones de dólares- cuando pertenecía al Krasnodar de Rusia. Su vínculo expiraba el 30 de enero del 2020, pero días antes dejó de trabajar en el club. El trato que ambas instituciones tenían por el peruano se convertiría después en una compra fija que Santos debía pagar en cuotas durante el 2020, 2021 y 2022. Allí el perjuicio económico.

¿Podrá jugar?

Según nos explica el abogado especialista en TAS, Marcelo Bee Sellares, “esta resolución impuesta por el TAS aún puede ser apelable por Pachuca. No obstante, todo hace indicar que Santos terminará ganando el proceso”.

En caso decidan no continuar con la demanda, tanto el elenco mexicano como Christian Cueva deberán pagar el monto expuesto y de esta manera el jugador podría continuar con su carrera deportiva. Eso sí, deberá aclarar su conflicto con Al Fateh.

A inicios de este año, el futbolista, junto al nacional Alex Valera, dejaron Arabia Saudita alegando que la institución a la que pertenecían no les había cancelado los últimos tres meses. Por lo que quedarían en condición de jugadores libres. No obstante, mediante una comunicación formal, el club alegó que no era cierto y que se encontraban al día con sus pagos, siendo firmes en empezar una demanda contra los peruanos.

“Al igual que ocurrió con Santos, el peruano alegaba que tenía motivos para dejar la institución y no fue así. Esto haría responsable al club que lo contrate en el pago de esa indemnización, como lo ha hecho con Pachuca”, nos explicó Bee Sellares.

Cabe resaltar que, según nos agrega el especialista, hasta el momento Al Fateh no ha realizado ninguna denuncia de manera formal, a pesar de su comunicación.

“La administración de Al Fateh remitió el expediente de Christian Cueva y Alex Valera, a la asesoría jurídica del club. Luego de que afirmaran que sus contratos con el club habían sido rescindidos por el retraso de pagos financieros. La dirección del club confirmó las acusaciones del dúo son incorrectas en todo y en detalle, explicando que los jugadores han recibido todas sus cuotas. La administración de Al Fateh enfatizó que no dudará en llamar a todas las puertas legales y métodos legítimos y tomar todas las medidas que preservan los derechos del club”, se lee en el documento del club.

¿Habrá acuerdo?

Christian Cueva retornó a Perú, tras un breve viaje a Brasil con la intención de que Santos le condone la deuda impuesta por la FIFA. No obstante, medios locales, los dirigentes de la institución brasileña solo habrían escuchado la intención del futbolista y recibo sus papeles, pero sin respuesta alguna.

En tanto, este viernes, el abogado de Santos FC, Cristiano Caús, dijo lo siguiente: “Un atleta no puede, con un contrato vigente, irse sin justa causa solo porque se quiere traspasar. Todo eso lo hizo en unos días cuando se cerraba la ventanilla mexicana. Para el Santos es muy importante porque un deportista no puede romper un contrato vigente sin una compensación”.

¿Llegará a Alianza Lima?

Depor pudo conocer que la intención de Alianza Lima por tener a Christian Cueva en sus filas continúa. Sin embargo, deberá esclarecerse por completo los problemas de por medio que presenta con Santos y con Al Fateh. El mercado de pases de la Liga 1 cierra el 8 de marzo.

En tanto, según ESPN Argentina se conoció que fue ofrecido a Boca Juniors y que la institución estudiará la posibilidad de adquirir los servicios del mediocampista peruano en caso solucione su tema legal con Santos de Brasil.

#ESPNF12 | #ESPNenStarPlus



¡ÚLTIMO MOMENTO!



Informa @Augustocesar22 que el peruano Christian Cueva fue ofrecido a Boca. ¡Qué refuerzo sería!



Mirá Fútbol 12 en vivo, acá --> https://t.co/fBEuoSHyvT pic.twitter.com/hXyV7wjI3W — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) January 27, 2023





VIDEO RECOMENDADO

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.