Alianza Lima no da su brazo a torcer e insiste en la no promulgación de la ley que modifica y complementa la Ley 31279 –que regula el procedimiento concursal en el ámbito deportivo del fútbol en Perú–. En esta ocasión, el club blanquiazul envió unas cartas a Dina Boluarte, presidenta de la República, Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros y José Arista, ministro de Economía y Finanzas, para solicitar que observen detenidamente los Proyectos de Ley 1137 y 7653 y no los aprueben porque la “SUNAT es la principal perjudicada, ya que se queda sin herramientas legales que le permitan exigir la totalidad del pago de la deuda tributaria”.

La institución de La Victoria explicó las razones por las que solicita la observación y no promulgación de la ley. En primer lugar, se refirió a la deuda tributaria de su clásico rival. “A la fecha, Universitario de Deportes mantiene una deuda tributaria con el Estado Peruano de más de 130 millones de soles. En el numeral 4.3 de la autógrafa de la Ley se obliga al administrador provisional del Club a iniciar procesos de actualización y sinceramiento de las acreencias concursales, las cuales ya están debidamente reconocidas por el INDECOPI y forman parte del proceso concursal en el que está inmerso el Club”, señaló.

“Este artículo es especialmente lesivo para los intereses del Estado Peruano, ya que abre la puerta para que este club deudor impugne las deudas reconocidas y busque reducirlas, lo cual es un despropósito legal que atenta contra la noción de seguridad jurídica. Con esta Ley la SUNAT es la principal perjudicada, ya que se queda sin herramientas legales que le permitan exigir la totalidad del pago de la deuda tributaria y que es dinero de todos los peruanos. En esa misma línea, en el numeral 4.4, literal a.5. se otorga el plazo de 30 años a los deudores concursales cuyas acreencias superen los cien (100) millones de soles, siendo Universitario, el único club que podría acogerse a este beneficio”, agregó.

Luego citó al ministro de Economía y Finanzas, quien el pasado 14 de junio dijo lo siguiente ante el pleno del Congreso: “Evitar la emisión de normas legales que generan exoneraciones, este es punto importante en el cual tenemos que trabajar con el Congreso. Debemos analizar en mayor detalle estas normas que generan exoneraciones y están generando realmente mucho costo social y mucho espacio para que los evasores o elusores de impuestos se escondan. Al mismo tiempo no podemos, por un lado, pedir mayor recaudación para financiar proyectos de inversión en todo el país; y por el otro lado, le estemos quitando la posibilidad a la SUNAT de obtener mayor recaudación y mayores ingresos mediante estos tratamientos selectivos o priorizando, entre comillas, el crecimiento o el desarrollo de algunos sectores”.

En la carta Alianza Lima también señaló que la ley “incurre en modificaciones funcionales de instituciones públicas que van en contra de la naturaleza por las que fueron creadas. En el caso de INDECOPI le quita las competencias de supervisión y control de los procesos concursales, que forma parte inherente de sus funciones y de su mandato como institución y se los asigna a la SUNAT, rompiendo de esta manera con todos los principios del sistema de procesos concursales que se realizan en el país, tales como el principio de colectividad, en donde no puede existir una preferencia por un acreedor determinado”.

Finalmente, el club apuntó que “por los motivos expuestos, señora Presidente, que respetuosamente solicitamos la observación y no promulgación de la autógrafa de la Ley que modifica y complementa los alcances de la Ley N°31279 - Ley que regula el Procedimiento concursal de Apoyo a la Actividad Deportiva Futbolística en el Perú. Confiamos que interpondrá sus buenos oficios para que los organismos públicos, tales como, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de Propiedad Intelectual (INDECOPI), entre otros, le brinden sus opiniones técnicas que le permitirán tener un cabal conocimiento de los perjuicios que esta y con nombre propio generará al Estado y a todos los peruanos”.





¿A qué hora juegan Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos está programado para este sábado 3 de agosto desde las 3:00 p.m. según el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay y Brasil el duelo comenzará a las 5:00 p.m.; en Venezuela, Paraguay, Chile y Bolivia a las 4:00 p.m.; en México a las 2:00 p.m.; mientras que en España a las 10:00 p.m.





¿En qué canal ver Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos?

Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos será transmitido por la señal de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming en las plataformas de Liga 1 Play, Zapping TV y Fanatiz. Recuerda que en Depor podrás seguir el minuto a minuto y las incidencias.





