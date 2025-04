En medio de un arranque de temporada donde Alianza Lima busca consolidarse en la cima del Torneo Apertura, una de sus figuras viene ganando protagonismo tanto dentro como fuera del campo. Se trata de Erick Noriega, jugador que ha mostrado solidez en defensa y presencia en el mediocampo, y cuyo nombre empieza a sonar con fuerza en el radar de importantes clubes del continente.

Luego del ajustado triunfo de los blanquiazules ante Deportivo Garcilaso en Cusco, el futbolista de 23 años habló sobre varios temas: el rendimiento del equipo, las decisiones arbitrales que generaron polémica y, sobre todo, su futuro profesional, despertando aún más la atención sobre lo que vendrá en su carrera.

Sobre el trámite del partido, destacó lo complicado que fue jugar en altura y cómo el primer tiempo estuvo lleno de interrupciones. “En el primer tiempo fue bastante cortado para los dos. Es parte del fútbol también”, señaló Erick Noriega en declaraciones a los medios de prensa.

Consultado por el desempeño del árbitro Joel Alarcón, Noriega evitó entrar en polémicas, pero no dejó de compartir su percepción. “A mí no me gusta hablar mucho de los árbitros, es complicado. Al final es trabajo de ellos, son ellos los que han estudiado para ser árbitros. Hay cosas que no estamos de acuerdo, son errores muy obvios a veces, pero nos tenemos que enfocar en jugar”, explicó con mesura.

Erick Noriega volvió a destacar en un partido friccionado donde se plantó firme ante ataques del local. (Foto: Getty Images)

En cuanto a su situación contractual con Alianza Lima, el ‘Samurái’ confirmó que recientemente firmó una renovación. “Ya tenía contrato dos años más, pero se dio la oportunidad de renovar”, reveló, dejando en claro que sigue comprometido con el club de La Victoria.

Pese a los rumores que lo vinculan con equipos importantes en Argentina, Noriega aseguró que no se deja llevar por las especulaciones y que su enfoque está en el presente. “Como siempre digo, ahorita estoy enfocado en Alianza, tenemos partidos muy importantes. Lo que tenga que pasar en el futuro seguro se dará”, comentó.

Con cada actuación sólida en la Liga 1, el nombre de Erick Noriega sigue creciendo. Mientras tanto, el jugador mantiene los pies sobre la tierra y se concentra en seguir aportando al cuadro íntimo, que busca recuperar protagonismo tanto a nivel local como internacional.

Alianza Lima derrotó 1-0 a Deportivo Garcilaso por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 con gol de Paolo Guerrero. (Foto: Liga 1)

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima?

Luego de vencer 1-0 a Deportivo Garcilaso, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando reciba a Los Chankas por la fecha 9 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1. Dicho compromiso está programado para este viernes 18 de abril, desde las 8:00 p.m. (hora peruana), y se disputará en el Estadio Alejandro Villanueva, también conocido como Matute.

En cuanto a la transmisión, esta quedará a cargo de L1 MAX, disponible en la parrilla de canales de teleoperadoras como DirecTV, Best Cable y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de L1 Play. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto en Depor.

