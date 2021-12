Hace un par de semanas, Erinson Ramírez sorprendió tras declarar que uno de sus sueños es volver a Alianza Lima, club del que es hincha. Esta noticia fue festejada por los hinchas victorianos debido a que el volante ha sido uno de los futbolistas más regulares de las últimas temporadas de la Liga 1; sin embargo, a quiénes no les gustó mucho fue a los ediles.

El centrocampista conversó con Radio Ovación este viernes y pidió disculpas a los directivos de ‘Muni’ y a los fanáticos por sus palabras. Cree que pudo ofenderlos debido a que aún es futbolista de la institución.

”Me dejé llevar y le pido mil disculpas al presidente Christian Herrera, a la hinchada de Muni y a mis compañeros, a quienes ya se los dijer personalmente”, inició Erinson. “Yo me debo a Municipal, tengo contrato y voy a hacer respetar la franja. Este año vamos por el objetivo de salir campeón”, agregó.

Ramírez dejó claro que trabajará para regalarle una alegría a la afición de Municipal. “Estamos mentalizados en un solo objetivo que es lograr el campeonato para darle una alegría a la hinchada y a todos nuestros compañeros que siempre nos apoyan”.

El club de Villa El Salvador no tuvo el mejor desempeño en el torneo 2021 (terminó en la decimosegunda posición del acumulado), pero Ramírez fue de lo más destacado. “Creo que destaqué, pero mis compañeros me ayudaron para que ello suceda. Le agradezco a Dios porque tengo grandes compañeros y un gran profesor que me da la confianza”, señaló el exUTC de Cajamarca.

Finalmente, tras ser consultado por la posibilidad de ser convocado a la Selección Peruana, Erinson dijo: “Creo que todo jugador quiere jugar por su país, es lo más lindo. Yo estoy acá en Muni y voy a ‘matar’ por Muni. Me estoy entrenando muy bien y creo que buscaré llegar a la Selección para que Deportivo Municipal también esté orgulloso de mí”.

¿Qué dijo Erinson sobre su posible regreso a Alianza Lima?

A finales de noviembre, cuando aún no se conocía cuál sería su futuro, Erinson Ramírez dejó claro que le agradaba la posibilidad de regresar a Alianza Lima, equipo en el que debutó en la temporada 2016.

“A pesar de que soy jugador de otro equipo, todo el mundo sabe que soy hincha de Alianza Lima. No sé si volveré, es un tema que lo ve mi representante. Si me lo preguntan, yo sí quiero regresar porque soy hincha y daría la vida por el club. He tenido una buena campaña y al cuadro donde vaya, siempre voy dar el 100%”, sostuvo el jugador en diálogo con Match Deportivo.

En Municipal, Erinson Ramírez llegó a completar 21 encuentros en la Liga 1. En ellos, logró alcanzar siete anotaciones y cuatro asistencias, convirtiéndose en uno de los futbolistas más influyentes del cuadro de la comuna en 2021.





