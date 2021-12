Luis Haquín llegó el pasado jueves al Perú para ser presentado como el nuevo fichaje estrella de Carlos A. Mannucci. El boliviano llega a nuestro país como uno de los refuerzos más importantes para la próxima temporada de Liga 1, luego de tener experiencia en clubes como Puebla, Bolívar, Deportes Melipilla de Chile y en la Selección de Bolivia.

Tras tomar la decisión de aterrizar en el fútbol peruano, muchos medios bolivianos lo criticaron, asegurando que dejar la Primera División chilena para fichar por un club como el carlista fue un “retroceso en su carrera”. Para él, esto no es así.

Haquín fue presentado este viernes de forma oficial por Mannucci y conversó con los medios. Agradeció la confianza que la institución trujillana y aseguró que trabajará duro para lograr los resultados trazados.

“Voy a tratar de retribuirle con mucho compromiso, con mucho trabajo. Feliz de llegar a un equipo que aspira grandes cosas, que busca lo mejor y llevar al equipo a lo más alto donde se merece”, comentó el defensor central.

Luis dejó claro que se sintió muy cómodo con el plantel y con la manera en la que lo recibieron. “Muy feliz con la bienvenida que mis compañeros me han dado desde el primer día. El poco tiempo que estoy acá me he dado cuenta que hay un grupo con mucha ambición, muy trabajador. Lo más importante es que todos estamos enfocados y convencidos de conseguir los objetivos”.

Tras ser consultado por las críticas que señalan que su decisión de llegar al fútbol peruano fue equivocada, explicó: “Una decisión que tomo por mi familia. El fútbol peruano es un fútbol que viene creciendo. Creo que han mejorado los últimos años. La selección ha ido a un Mundial y creo que los equipos están convencidos y enfocados en seguir creciendo”.

En Deportes Melipilla, Haquín sumó 1306 minutos en 15 partidos. Fue un habitual titular en la zaga central e incluso consiguió anotar un gol en la temporada. El club ‘potro’ quedó decimocuarto este 2021, manteniendo la categoría en torneo del país sureño.

La experiencia del central también se ha visto en la selección de Bolivia. El defensor debutó con la ‘Verde’ en el 2017, en un amistoso contra El Salvador. Tras ello, volvió a ser convocado en el 2018, pero no fue hasta el 2019 que cobró mayor importancia por los duelos que disputó aquella Copa América. Este 2021 también defendió al cuadro altiplánico, incluso contra Perú en La Paz.





