El paraguayo se mantiene como uno de los pilares del elenco campeón y contra los íntimos tendrá una nueva prueba para demostrar su jerarquía. Riveros sigue siendo vital en el 3-5-2 crema, antes con Jorge Fossati y ahora con Fabián Bustos, ya que es el último hombre antes del arquero, su posición de líbero lo obliga a no equivocarse y estar atento ante cualquier error de la volante y de Aldo Corzo y Matías Di Benedetto.

¿Por qué es ideal para estos partidos?

De cara al clásico, su labor será frenar a Hernán Barcos, a quien ya lo conoce del año pasado, evitar que reciba con espacio y ganarle en el juego aéreo. No solo eso, también apoyar a sus compañeros de zaga ante posibles desbordes de Cecilio Waterman, Kevin Serna, entre otros. La pierna fuerte del guaraní y rápida lectura le dan un plus importante a la hora de tomar decisiones y en partidos como estos todo suma,

Desde una jugada dividida, una segunda pelota o alguna fricción para ganar un duelo, Riveros sabe entrar con intensidad, pero sin excederse en revoluciones. En 40 partidos que lleva con la ‘U’ solo ha visto la tarjeta roja una vez, y fue por doble amonestación, lo que da cuentas de que ‘Tarzán’ juega fuerte (sí recibe amarillas), pero con cabeza sin ser tan temerario. Y en un clásico lo que siempre se pide es intensidad.

Riveros en los U vs. Alianza Partidos Victorias Empates Derrotas Torneo Clausura 2023 1 - 1 - Liga 1 Playoffs - Ida 1 - 1 - Liga 1 Playoffs - Vuelta 1 1 - -

El juego y características, Riveros será clave para evitar que los íntimos ganen la segunda jugada por arriba y evitar que el ‘Pirata’ controle con facilidad, pero su experiencia va más allá de ello. El año pasado jugó tres clásicos y con él en cancha la ‘U’ no perdió, está invicto contra los íntimos con una victoria y dos empates. De paso que fue parte de la victoria en Matute en la final de vuelta del campeonato anterior.

Pero su recorrido afrontando esta clase de encuentros no se remontan solo en los ‘U vs Alianza’, Riveros cuando estuvo en Ecuador también disputó el clásico de dicho país, entre Barcelona y Emelec, sabe de sobra cómo se juegan estos partidos. No solo eso, en sus tierras disputó el cruce más importante del fútbol guaraní, entre Cerro Porteño y Olimpia.

Williams Riveros y sus clásicos afuera Partidos Victorias Empates Derrotas Barcelona vs. Emelec 4 1 2 1 Cerro Porteño vs. Olimpia 2 - 1

Con todo lo que ha recorrido en otros países y en Perú, Riveros tiene la experiencia de jugar clásicos, será su cuarta vez contra Alianza, la cuarta vez ante Barcos, y la tercera que tendrá detrás a la hinchada victoriana tratando de presionar desde las gradas. En redes, lo suelen apodar ‘Jerarquía’, el sábado podrá volver a demostrar el porqué de ese rótulo.





