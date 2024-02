Y así como hay gente experimentando para estos partidos, también hay jugadores que disputarán su primer Alianza-U. Eso sí, no quiere decir que no tengan recorrido en otros clásicos de Sudamérica. Refuerzos como Segundo Portocarrero, Adrián Arregui y Sebastián Rodríguez se estrenarán en un clásico del fútbol peruano; no obstante, ya saben lo que es jugar este tipo de partidos en Ecuador, Argentina y Uruguay , por lo que su historial será clave este sábado con sus respectivos equipos.

La experiencia de los capitanes

Cursando su octava temporada, Aldo Corzo es el jugador actual con más tiempo en la ‘U’, lo que lo hace además el que más clásicos ha disputado de esta edición. El capitán crema tiene 20 clásicos en su haber, el agregado del defensa es que ha jugado tanto por los íntimos como por los cremas. El ‘Mazo’ debutó con Alianza Lima, jugó contra los cremas en cinco oportunidades y el resto lo hizo con los merengues. Su saldo total es de siete victorias, tres empates y diez derrotas.

Por el lado de Barcos, su experiencia en clásicos con Alianza se remontan desde 2021. El ‘Pirata’ no tiene las mismas cifras que Corzo, pero es el actual jugador íntimo con más clásicos (sin contar Ángelo Campos, suspendido). Y las veces que ha jugado contra la ‘U’ ha salido con una celebración, ya sea por un gol suyo o por el triunfo de su equipo. Tiene tres victorias, un empate y dos caídas.

Capitanes en clásicos Partidos en clásicos Victorias Empates Derrotas Aldo Corzo 20 7 3 10 Hernán Barcos 6 3 1 2

Con recorrido en otros clásicos

Williams Riveros

El central paraguayo cursa su segunda temporada con la ‘U’. Y si bien recién lleva jugando tres partidos contra Alianza Lima, su experiencia en este tipo de duelos viene desde mucho antes. Cuando estuvo en Ecuador, ‘Tarzán’ jugó con Barcelona el clásico de dicho país ante Emelec. No solo eso, en sus tierras disputó el cruce más importante del fútbol guaraní, entre Cerro Porteño y Olimpia. En su historial, registra resultados variados, le tocó ganar, empatar y también perder.

Williams Riveros y sus clásicos Partidos Victorias Empates Derrotas Universitario vs. Alianza Lima 3 1 2 - Barcelona vs. Emelec 4 1 1 Cerro Porteño vs. Olimpia 2 1 - 1

Segundo Portocarrero

En solo dos partidos, el carrilero norteño ha demostrado su potencial, tal es así que podría meterse por primera vez como titular (en lugar de Nelson Cabanillas) ante Alianza y debutar en el clásico del fútbol peruano. Eso sí, Portocarrero ya conoce este tipo de partidos al jugar en Barcelona de Ecuador y haber disputado dos veces el clásico de su país .

Segundo Portocarrero y sus clásicos Partidos Victorias Empates Derrotas Barcelona vs. Emelec 2 - 1 1





Adrián Arregui

En Alianza Lima, la gran mayoría son caras nuevas en este 2024, por lo que para muchos será su primera experiencia en un partido entre Alianza y Universitario. Uno de los casos es el de Adrián Arregui, el pivote en el esquema de Restrepo. El argentino, que volverá tras su suspensión de una fecha, vivirá por primera vez un clásico del fútbol peruano, pero no es ajeno a este sentimiento.

Arregui, con pasado en Independiente, disputó una vez el clásico de Avellaneda y tras ello jugó en reiteradas ocasiones el clásico de Medellín, entre el DIM y Atlético Nacional . El argentino disputó esta clase de partidos muchas veces como capitán, sin embargo, su saldo no es positivo, en total, acumula solo una victoria, tres empates y cinco derrotas.

Adrián Arregui y sus clásicos Partidos Victorias Empates Derrotas Independiente vs Racing 1 - - 1 DIM vs. Atlético Nacional 8 1 3 4

Sebastián Rodríguez

El ‘Bigote’ también será otro que debutará en un clásico entre íntimos y cremas, pero al igual que Arregui, no es un extraño en este tipo de partidos. “El clásico es un partido especial, he jugado ese tipo de partidos, por lo que es una semana muy particular”, declaró el uruguayo tras la victoria en Sullana. Rodríguez disputó el clásico uruguayo y el clásico ecuatoriano, con distintos finales. El volante ha jugado clásicos siete veces, pero solo ha podido ganar uno, empatar cuatro y caer en dos ocasiones.

Sebastián Rodríguez y sus clásicos Partidos Victorias Empates Derrotas Peñarol vs. Nacional 2 1 1 - Emelec vs. Barcelona 5 - 3 2





