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Desde Ecuador se rinden ante Eryc Castillo: las portadas por su gran nivel en Alianza Lima
Alianza Lima se llevó el Torneo Apertura, es actual líder del Clausura, está en la cima de la tabla de posiciones acumulada y es el principal candidato para levantar el título de la Liga 1 2026 a final de temporada. El buen presente de los íntimos no se explicaría sin el gran nivel que viene teniendo Eryc Castillo en lo que va de la campaña, donde ya registra 14 goles, cinco de ellos en el Torneo Clausura. Este excelente rendimiento no ha pasado desapercibido en la prensa ecuatoriana, donde no dudaron en destacar lo que viene haciendo su compatriota en el fútbol peruano. En la siguiente galería reparemos las principales portadas de los diarios deportivos del país norteño, donde destacaron la influencia de la ‘Culebra’ en el último triunfo por 2-1 de los íntimos sobre Alianza Atlético.